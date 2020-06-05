Сроки проведения учений ОДКБ могут быть скорректированы из-за эпидситуации

5 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сроки проведения учений в формате Организации Договора о коллективной безопасности могут быть скорректированы в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации по COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ по итогам первых штабных переговоров по организации и проведению совместных учений с войсками (коллективными силами) ОДКБ, спланированных к проведению в 2020 году, которые прошли 3-5 июня в Центре кризисного реагирования ОДКБ в режиме видеоконференции.

"Достигнута договоренность, что сроки проведения учений и порядок выполнения мероприятий по их подготовке могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации в государствах - членах ОДКБ и принимаемых в связи с этим профилактических мерах", - отметили в пресс-службе.

На штабных переговорах были рассмотрены основы замыслов совместных учений с войсками (коллективными силами) ОДКБ, согласованы основные вопросы их проведения, всестороннего обеспечения и предварительные составы участников. Обсужден порядок участия в учениях руководства заинтересованных министерств и ведомств государств - участников учения, представителей международных организаций и наблюдателей, а также государств, не являющихся членами ОДКБ.

В 2020 году в рамках совместной подготовки органов управления и формирований войск (коллективных сил) ОДКБ планируется проведение совместных учений во всех регионах коллективной безопасности ОДКБ. Командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2020" по отработке вопросов борьбы с незаконными вооруженными формированиями запланировано в Кавказском регионе коллективной безопасности. В целях отработки задач обеспечения действий КСОР ОДКБ запланированы специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2020" и с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2020".

В Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности с Коллективными силами быстрого развертывания запланировано совместное учение "Рубеж-2020", направленное на отработку вопросов применения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах противодействия международным террористическим организациям.

В Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности в ходе командно-штабного учения "Нерушимое братство-2020" запланирована отработка вопросов применения Миротворческих сил ОДКБ в интересах поддержания международного мира и безопасности.

"Организация и проведение данных мероприятий осуществляется в соответствии с положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, утвержденным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 ноября 2019 года", - напомнили в пресс-службе.

В штабных переговорах под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова приняли участие представители оборонных ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения, Министерства внутренних дел и МЧС России. В обсуждении некоторых учений участвовали атташе по вопросам обороны посольства Сербии, представители Антитеррористического центра СНГ и Координационной службы Совета командующих пограничными войсками.-0-