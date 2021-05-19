Сроки установления инвалидности увеличены в Беларуси

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси увеличили сроки установления инвалидности: с двух до трех лет для первой группы и с одного года до двух лет - для второй и третьей, сообщил журналистам директор Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Василий Смычек, передает корреспондент БЕЛТА.

В соответствии с новой редакцией закона о здравоохранении, основные положения которой вступят в силу с 23 июля, установлены новые сроки, на которые будет определяться инвалидность. "На сегодня третья и вторая группа инвалидности определяется на один год, а первая - на два. Теперь третья и вторая группа будут определяться на два года, а первая - на три года", - отметил Василий Смычек.

Впервые в стране вводится понятие абилитации. "Если у взрослого человека после заболевания или травмы нужно реабилитировать, восстанавливать нарушенную или утраченную функцию (человек не может правильно говорить, у него нарушено передвижение, самообслуживание), то у некоторых детей с рождения или в силу каких-то заболеваний или травм отсутствуют какие-то навыки, которые нужно не реабилитировать, а абилитировать, то есть развивать, компенсировать", - пояснил директор центра.

Он отметил, что до этого года не было индивидуальных программ реабилитации или абилитации ребенка, для взрослых - была. "После выхода новой редакции закона о здравоохранении уже разработаны и скоро будут приняты индивидуальные программы реабилитации и абилитации и взрослого инвалида, и ребенка-инвалида, и не инвалидов, то есть людей, у которых есть какие-либо ограничения жизнедеятельности", - добавил Василий Смычек.

Начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Виктория Гречиха в свою очередь рассказала о работе, проводимой по созданию безбарьерной среды для инвалидов. По ее словам, на сегодня такие условия обеспечены на около 70% объектов, часть из них полностью доступна для всех категорий инвалидов.

По ее словам, на первом этапе речь шла об установке пандусов, поручней, расширении входных групп. "Как правило, эти элементы направлены на создание доступной среды для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Без внимания оставались люди с нарушением зрения, слуха, - отметила начальник управления. - Сегодня доступная среда - это комплекс мероприятий, посредством которого устраняются все барьеры для практически всех категорий инвалидов. Комплексный подход, и он заложен в нынешней программе, достигается за счет строгого следования принципу непрерывности доступной среды и логики ее создания, что дает возможность людям с инвалидностью вести независимый образ жизни".

В прошлой пятилетке на реализацию безбарьерной среды в стране было затрачено более Br32 млн. Виктория Гречиха заметила, что обеспечение безбарьерной среды - задача непростая и требует как временных, так и финансовых затрат, поэтому эти вопросы решаются поэтапно начиная с 2007 года в рамках государственных программ.

Виктория Гречиха напомнила, что инвалидам гарантирована, в частности, социальная поддержка в виде денежных выплат. Это пенсии, пособия, государственная адресная помощь, оказание социальных услуг, обеспечение техническими средствами социальной реабилитации. Только на выплату пенсий, пособий, оказание бесплатного санаторно-курортного лечения со стороны государства в прошлой пятилетке использовано более Br13 млрд. Нельзя забывать о льготах, которыми пользуются люди с инвалидностью. Например, инвалиды первой и второй групп имеют право на 90-процентную, а третьей - на 50-процентную скидку от стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам врачей, для лечения заболевания, приведшего к инвалидности.

Кроме того, инвалиды первой и второй группы бесплатно пользуются общественным пассажирским транспортом, а если они одиноки либо живут одни, то им еще предоставляется 50-процентная скидка от платы за техническое обслуживание и коммунальные услуги. Один раз неработающие инвалиды могут воспользоваться первоочередным правом на бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление.-0-