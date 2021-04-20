Сроки выплаты пенсий не нарушались: Минтруда разъяснило причину недопонимания

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсии в Беларуси ежемесячно выплачиваются с 5 по 26 число включительно. Никаких изменений сроков не проводилось, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Как пояснили в ведомстве, для выплаты пенсии каждому пенсионеру установлена конкретная дата, когда пенсия должна быть выплачена обязательно. Она устанавливается при назначении пенсии и может быть скорректирована при изменении способа выплаты: через организации почтовой связи, банковские учреждения и организации по доставке пенсий.

Чтобы обеспечить выплату пенсий в установленные сроки, финансирование осуществляется заблаговременно. Для выплаты пенсии через банки средства перечисляются, как правило, за два дня. После поступления средств в банк они зачисляются на счет пенсионера и становятся доступными к получению. Но этот порядок не меняет установленную пенсионеру дату выплаты пенсии - срок, не позднее которого пенсия должна быть выплачена обязательно.

"Многие пенсионеры ошибочно полагают, что день зачисления средств на их счет является установленной для них датой выплаты пенсии. Зачастую именно это обстоятельство является причиной недоразумений, - добавили в Минтруда и соцзащиты. - Так, 20 апреля в отдельных Telegram-каналах появилась информация о нарушении сроков выплаты пенсий".

Относительно таких сообщений в министерстве пояснили: установленная дата выплаты данным пенсионерам - 21 число каждого месяца. С учетом упреждающего финансирования средства на счет в банке зачислялись и были доступны заранее, как правило, за два дня, а в отдельных месяцах еще и в более ранние сроки с учетом выходных и праздничных дней.

"В апреле этого года средства для обеспечения выплаты пенсии 21 числа отдельным пенсионерам были перечислены в банки 20 числа, т.е. за день до установленной даты выплаты пенсии, что вызвало их негативную реакцию. Вместе с тем сроки выплаты пенсии не нарушены", - подчеркнули в Минтруда.

В ведомстве обратили внимание, что решение об изменении сроков выплаты пенсий не принималось. Пенсии выплачиваются и будут выплачиваться своевременно, не позднее даты выплаты пенсии, установленной конкретному пенсионеру. Информацию об установленной дате выплаты пенсии можно уточнить в управлении социальной защиты по месту жительства.-0-