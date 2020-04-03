Стадион "Динамо" и Национальная библиотека зажглись синим цветом в поддержку детей с аутизмом

Во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма 2 апреля многие здания по всему миру подсветились синим цветом. К международной акции "Зажги синим" присоединился ЮНИСЕФ в Беларуси. В поддержку информационной кампании "Просто дети", которая направлена на снижение стигмы в отношении детей с инвалидностью, подсветку включили стадион "Динамо" и здание Национальной библиотеки. Стадион "Динамо" светился синими огнями с 20:00 до 23:00, здание библиотеки – с 23:00 до 00:00. Помимо подсветки, в знак солидарности с информационной кампанией, здание библиотеки вывело фразу: "#ПРОСТОДЕТИ ждут общения и внимания каждый день! 2 апреля - День информирования об аутизме".

Также поддержали проект "Просто дети" некоторые торговые и бизнес-центры. 2 апреля они разместили хештег проекта и информационный ролик на своих медиафасадах.

Отметим, что информационная кампания "Просто дети" проводится Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси совместно с Министерством здравоохранения при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.

Справочно:

Информационная кампания "Просто дети" направлена на снижение стигмы в отношении детей с инвалидностью и их семей. Кампания стартовала 3 декабря 2019 года и проводится в рамках проекта международной технической помощи "Профилактика инвалидности и социальная интеграция детей с инвалидностью и особенностями психофизического развития в Республике Беларусь".

Информационный партнер проекта - Белорусское телеграфное агентство.