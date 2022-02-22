Стали известны имена победителей проекта "100 идей для Беларуси"

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время тожественной церемонии награждения победителей республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" названы имена победителей 11-го сезона в десяти номинациях в двух возрастных категориях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое мероприятие состоялось сегодня в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

В номинации "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность" победу одержали учащийся 1 курса Могилевского профессионального электротехнического колледжа Владислав Малатков с проектом "Энергоэффективная спецодежда" и младший научный сотрудник Института тепло- и массообмена НАН Беларуси Максим Кузьмич с проектом "Термосифоны - эффективные теплопередающие устройства". В номинации "Агропромышленные технологии и фермерство" - учащаяся 10 класса гимназии №41 города Минска имени В.Х. Серебряного Дарья Вериго с проектом "Скрининг бактерий антагонистичных по отношению к фитопатогенам", а также студент 2 курса механического факультета Белорусского государственного университет транспорта Никита Тачилкин с проектом "Гидропонная ферма "Сады Семирамиды".

В номинации "Промышленные и строительные технологии" победителями стали учащиеся 3 курса Минского государственного энергетического колледжа Алексей Осинский, Ярослав Меркулов, Александр Завадский с разработкой "Датчик проводки" и научный сотрудник Физико-технического института НАН Беларуси Михаил Ковалько, разработчик проекта "Высокопрочные чугуны с аусферритной структурой". Учащаяся 10 класса Октябрьской средней школы Витебского района Елизавета Иванова с проектом "Сенсорная перчатка для людей с ограниченными возможностями" и научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Григорий Римский c проектом "Индукционный дефибриллятор" победили в номинации "Здравоохранение (медицинские технологии, фармация, био и наноиндустрия)".

В номинации "Химические технологии, нефтехимия" члены экспертного совета отдали победу за проект "Использование альгината натрия для изготовления растительных индикаторов с капсульной структурой" Никите Лагодичу - учащемуся 10 класса гимназии города Ганцевичи Брестской области, также за проект "Внедрение инновационных фильтроэлементов очистки углекислого газа для повышения качества и экспортного потенциала азотных удобрений ОАО "ГродноАзот" - коллективу в составе научного сотрудника Института механики металлополимерных систем имени В.А. Белого НАН Беларуси Виктория Шумской и мастера по ремонту технологического оборудования, ОАО "ГродноАзот" Владислава Велигора.

В номинации "Информационно-коммуникационные технологии" в первой возрастной категории победными дипломами отмечены учащийся 11 класса гимназии №2 города Солигорска Ростислав Щуровский за разработку "Модульность в измерительных приборах", во второй возрастной категории - студент 2 курса Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Александр Гиржон за разработку "Кроссплатформенное приложение для модерирования социальных сетей и мессенджеров PIE-BOT".

В номинации "Экология (рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов)" победа присуждена учащейся 9 класса Березовской базовой школы имени А.Н.Заставного Дарье Коверко (проект - "Удивительное рядом") и младшему научному сотруднику Института природопользования НАН Беларуси Анастасие Марзан (проект - "Разработка технологии получения активированных углей из кускового торфа"), в номинации "Национальная безопасность, защита от чрезвычайных ситуаций и авиакосмические технологии" - коллективу в составе учащегося 9 класса средней школы №30 города Гомеля Александра Легкого (проект - "Дистанционная рука") и учителя физики и информатики Александра Гузовца, а также курсанту 3 курса факультета предупреждения и ликвидация ЧС Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Игорю Гусарову (проект - VERS).

В номинация "Общество и социальная сфера" победили учащаяся гимназии №1 города Лида Злата Субботина с проектом "Протезирование конечностей у животных и дальнейшее привлечение их для восстановления людей с ограниченными возможностями" и коллектив в составе учащегося 3 курса Гродненского государственного колледжа техники технологий и дизайна Максима Мушинского и Егора Рожко выпускника Гродненского государственного колледжа техники технологий и дизайна (проект - "Интерактивный календарь Победы").

Определены победители и в номинации "Лучшая бизнес-идея". Ими стали учащиеся 4 курса Гомельского государственного машиностроительного колледж Павел Бондаренко и Вадим Чижевский с проектом "Мультифункциональное мобильное приложение для владельцев домашних животных и GPS-трекер для питомца My Pet" и студент 6 курса педиатрического факультета Белорусского государственного медицинского университета, директор ООО "ОксидженТехнолоджиес" Андрей Капитанов с проектом "Нейросеть для классификации рентгенограмм органов грудной клетки".

В состав экспертного совета вошли представители органов государственного управления и организаций, Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям, представители профильных субъектов хозяйствования, победители конкурса "100 идей для Беларуси" прошлых лет, представители бизнес-сообществ, физические лица и другие. Эксперты оценили актуальность и новизну идеи, ее практическую значимость, а также реальность реализации конкурсных инновационных проектов.

По итогам республиканского финала всех его участников наградили сертификатами. Победителей - дипломами и фирменными статуэтками. Кроме того, они также будут номинированы на гранты Белорусского инновационного фонда. 10 авторов наиболее перспективных проектов получат от фонда денежные средства в размере до 40 тарифных ставок на разработку бизнес-планов для их дальнейшего участия в ежегодном республиканском конкурсе инновационных проектов. Помимо этого, разработчики-победители школьного возраста получат рекомендации Центрального комитета БРСМ для поступления в учреждения высшего образования. При поступлении на специальности, соответствующие профилю их конкурсного проекта, они имеют преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов.

Проект "100 идей для Беларуси" стартовал в 2011 году по инициативе БРСМ и сразу стал визитной карточкой молодежной организации. Организаторами проекта выступили Белорусский республиканский союз молодежи и Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования, Китайско-белорусского СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", ОАО "АСБ Беларусбанк", Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.-0-

Фото БРСМ