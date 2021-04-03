Стали известны результаты международного турнира по пожарно-спасательному спорту "Новые имена"

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три дня спортсмены из Университета гражданской защиты МЧС Беларуси и Академии МЧС Узбекистана состязались на международном турнире по пожарно-спасательному спорту "Новые имена", который прошел на спортивной базе УГЗ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

В первый соревновательный день будущие спасатели демонстрировали свои навыки и умения в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни. Во второй - преодолевали 100-метровую полосу с препятствиями и участвовали в пожарной эстафете 4х100 м. Сегодня состязались в боевом развертывании. Во всех дисциплинах участвуют мужские и женская сборные. Причем женская сборная, представляющая университет МЧС, выступает вне конкурса.

По итогам последнего дня соревнований в дисциплине "боевое развертывание" 1-е и 2-е места - у сборных Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, 3-е - у сборной Академии МЧС Узбекистана. Аналогичным образом распределились призовые места и в общекомандном зачете трех дней турнира.

Турнир по пожарно-спасательному спорту "Новые имена" - спортивный проект Университета гражданской защиты МЧС. В нынешнем году он прошел во время I Международной научно-практической конференции "Развитие пожарно-спасательного спорта в учебных заведениях", в которой участвовали представители Беларуси, России и Узбекистана. Сам турнир берет свое начало с 1999 года. Статус международного он приобрел в 2017-м.-0-