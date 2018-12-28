Стало известно, какие фильмы переведут на белорусский язык в 2019 году

Видеосервис VOKA подвел итоги года: самым просматриваемым фильмом с озвучкой на белорусском языке стала семейная комедия "Падынгтан". Фильм о медвежонке, который приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом, посмотрели около 20 000 пользователей. Второе и третье места в рейтинге VOKA получили аниме "Рыбка Поньё" и антиутопия "Книга Илая".
В начале этого года у белорусов появилась возможность смотреть фильмы на родном языке не только в кинотеатрах, но и дома. Для этого видеосервис VOKA создал специальный раздел
В 2019 году количество кинокартин планируют увеличить до 124. В их числе будут драма "Пролетая над гнездом кукушки", триллер "Сайлент Хилл", криминальный детектив "Девушка с татуировкой дракона", черная комедия "Волк с Уолл-стрит" и другие блокбастеры.
За этот год фильмы в разделе CINEVOKA собрали более 45 000 зрителей. Посты в социальных сетях о кинохитах в белорусской озвучке увидели 330 000 пользователей - спрос на фильмы на родном языке в интернет-пространстве уверенно растет. Хедлайнером обсуждений в социальных сетях стала французская комедия "Астэрыкс на Алiмппiйскiх гульнях".
Участие в озвучке фильмов, переведенных на белорусский язык, приняли 19 актеров дубляжа, которые провели в звукозаписывающей студии больше 450 часов.
Топ-10 самых просматриваемых фильмов в белорусском переводе выглядит так:
"Падынгтан"
"Рыбка Поньё"
"Кнiга Iлая"
"Мой сябар жырафа"
"Мiсiя"
"1+1 (Недатыкальныя)"
"Пяты элемент"
"Грукаючы ў нябесную браму"
"Жонка аглядальнiка заапарку"
"Скрадзеныя прывідамі"
Белорусы уже привыкли смотреть кино в белорусской озвучке и в кинотеатрах. Благодаря проекту "Беларускія ўікенды", реализуемому компанией "Кінаконг" при поддержке velcom, известные фильмы и даже премьеры с белорусским дубляжом ежемесячно показывают на больших экранах по всей стране. За два года показы "Беларускіх ўікэндаў" посетило уже более 50 тысяч зрителей.
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