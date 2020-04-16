Старовойтова: обучение с использованием ИКТ не освобождает от регулярной учебной деятельности

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучение с использованием ИКТ не освобождает от регулярной учебной деятельности, заявила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Переход на индивидуальное обучение с применением ИКТ не освобождает обучающегося от необходимости регулярной учебной деятельности и от контроля ее результатов", - сказала Ирина Старовойтова.

Как отметила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, дистанционно осуществляется не только контроль за результатами учебной деятельности учащихся, но и за тем, работает ли ребенок.

"Учитель-предметник должен держать полную связь с семьей. И если по каким-то причинам ребенок не выходит на связь с учителем, не выполняет те задания, которые ему выдаются, нужно об этом в первую очередь проинформировать классного руководителя, администрацию учреждения образования для выяснения причины. Может быть, ребенок заболел, а может, необходимо связаться с родителями и уточнить, что произошло", - добавила она.-0-

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