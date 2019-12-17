Старт молодежному проекту "Цифровая звезда" будет дан в начале 2020 года

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт международному историко-культурологическому проекту "Цифровая звезда" Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России будет дан в начале 2020 года. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Молодежной палаты Александр Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Запуск проекта мы планируем в начале 2020 года. С тем, чтобы провести акцию, посвященную 75-летию Победы, - это 75 оцифрованных памятных мест на территории Беларуси и России. Акция призвана сохранить память в веках, потому что цифра - уникальная форма хранения материала. Мы нацелены на то, чтобы охватить максимальное количество регионов наших стран", - отметил Александр Лукьянов.

По его словам, это один из знаковых проектов молодежи Беларуси и России. "Он представляет собой цифровую площадку, которая реализована как в мобильной версии, так и для персональных компьютеров, - рассказал председатель Молодежной палаты. - Память о наших героях, людях, которые подарили нам возможность жить и творить на нашей земле, мы должны нести в веках. И кто, как не молодежь, должен быть в авангарде по сохранению и увековечиванию этой памяти. Очень важно, что деятельность Молодежной палаты и Парламентского собрания идет в унисон. На заседании совета Молодежной палаты мы приняли решение и разработаем также заявление, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне".

В Минске проходит заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. На его полях планируется подвести итоги деятельности Молодежной палаты в 2019 году, обсудить новые молодежные проекты и план работы на 2020 год, рассмотреть вопросы развития сотрудничества с другими молодежными объединениями.-0-

Фото Оксаны Манчук