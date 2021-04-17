17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт проекту по исследованию неизвестных страниц военных операций дан на Кургане Славы во время республиканского субботника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

ФПБ постоянно занимается сохранением исторической памяти и восстановлением культурно-исторического наследия страны. Во время республиканского субботника традиционно профсоюзы по всей стране обустраивают воинские захоронения, мемориальные комплексы и братские могилы, приводят в надлежащее состояние объекты и территории населенных пунктов. К примеру, в Могилевской области облагородили памятный знак "Воин и партизан" в деревне Николаевка-2. Профсоюзы Брестской области по традиции благоустроили братскую могилу лагеря-госпиталя "Ревир". В Витебском регионе объектом субботника стал мемориальный комплекс "Прорыв", в Новолукомле развернулись работы по созданию ландшафтно-рекреационной зоны "Народное единство". Профсоюзы Гродненщины работали на мемориальном комплексе "Шауличи" Волковысского района и у памятного мемориала вблизи деревни Шимки Мостовского района.

Национальный профцентр и его организационные структуры по традиции работали на Кургане Славы, над которым шефствуют уже более 10 лет. Во время субботника подсыпали стилобат холма кургана, обновили и привели в порядок травяное покрытие на 8 тыс. кв.м. Участие в работах приняли студенты исторического факультета БГПУ им. М.Танка.

Фото пресс-службы Федерации профсоюзов Беларуси

"Молодые люди обратились к нам с инициативой об организации совместного проекта по поиску неизвестных фактов военных операций, которые проходили на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, в частности операции "Багратион". Безусловно, профсоюзы поддержали эту инициативу. Начало совместной работе дано во время республиканского субботника", - рассказали в пресс-службе.

ФПБ каждый год старается сделать что-то новое для развития этого мемориала и сохранения памяти о всех, кто воевал за нашу страну и за будущие поколения. "Конечно, мы поддержали инициативу студентов-историков, чтобы начать новый проект по исследованию неизвестных страниц войны. В первую очередь операции "Багратион", которая проходила именно в этих местах и стала началом освобождения нашей страны, - отметила секретарь ФПБ по международной работе Анна Варфоломеева. - Сейчас обсуждаем, как мы будем работать, какие необходимы ресурсы и поддержка. В будущем, когда появятся определенные наработки, планируем выйти на масштабный молодежный исторический форум, пригласить зарубежных коллег и рассказать всем о неизвестных страницах войны и неизвестных до этого времени героях".-0-