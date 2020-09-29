Стартовал юбилейный сезон молодежного проекта "100 идей для Беларуси"

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дан старт десятому сезону республиканского молодежного проекта БРСМ "100 идей для Беларуси", сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель проекта Наталья Столпинская.

"Сегодня во время официальной церемонии финального этапа республиканского молодежного инновационного проекта "Стартап-тур. Интенсив для молодых предпринимателей" мы дали старт юбилейному сезону конкурса "100 идей для Беларуси". К участию в проекте приглашают молодых людей во возрасте от 14 до 31 года, которые занимаются рационализаторством, разработкой научно-технических и инновационных проектов, представляющих практический интерес для реального сектор экономики. Для молодых ученых этот возрастной порог составляет 35 лет", - рассказала Наталья Столпинская.

Представить свои предложения можно в десяти номинациях: "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность", "Агропромышленные технологии и производство", "Промышленные и строительные технологии и производство", "Медицина, фармация, медицинская техника", "Химические технологии, нефтехимия", "Био- и наноиндустрия", "Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии", "Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов", "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций", "Общество, экономика и социальная сфера". В каждой номинации будут определены по два победителя в двух возрастных группах: учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования и студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образования, работающая молодежь, молодые ученые.

Проект "100 идей для Беларуси" реализуется в этом году в несколько этапов. "На первом мы проводим информационную работу по популяризации проекта. Чтобы получить хороший результат, наша задача дать молодым людям как можно больше информации. Рассказать, как правильно и куда можно подавать заявку. Как ее оформить, чтобы она отражала все необходимые моменты. Прием заявок уже открыт. Их можно направить напрямую в территориальные комитеты БРСМ либо заполнив форму на сайте 100ideas.by. Уже в ноябре пройдет первый отбор, состоятся районные и зональные выставки, а экспертные советы определят победителей второго этапа", - отметила руководитель проекта.

В ноябре-декабре пройдут областные (Минская городская) выставки-презентации с определением победителей третьего этапа. Национальная академия наук Беларусь проводит свой конкурсный отбор с организацией выставки молодежных проектов. Финал 10-го сезона проекта запланирован на февраль 2021 года.

Все финалисты проекта "100 идей для Беларуси" могут принять участие в республиканском конкурсе инновационных проектов. Из них 10 проектов-победителей получают денежные средства в размере до 57 базовых величин для разработки бизнес-планов инновационных проектов в целях их дальнейшего участия в конкурсе в порядке и на условиях, определенных Государственным комитетом по науке и технологиям. По итогам двух последних лет 10 победителей проекта принимают участие в международном молодежном проекте "100 идей для СНГ".

Проект "100 идей для Беларуси" реализуется БРСМ при поддержке заинтересованных в целях активизации инновационного мышления молодежи, привлечения ее к решению задач социально-экономического развития Беларуси.-0-