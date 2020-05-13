13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал республиканский этап конкурса "Золотое перо "Белой Руси" - 2020". Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

"Конкурс проводится среди учащейся и рабочей молодежи, а также молодых корреспондентов районных, городских газет, телевидения, интернет-сайтов в возрасте до 35 лет. Работы принимаются до 22 мая. Районный (городской) и областной этапы прошли в феврале - апреле этого года", - отметили в ведомстве.

Творческие работы на конкурс принимаются в четырех категориях: "Учащийся" (для школьников, а также учащихся учреждений среднего специального или профессионального образования); "Студент" (для студентов вузов); "Любитель" (для работающей молодежи, чья деятельность не имеет отношения к средствам массовой информации); "Профессионал" (для сотрудников СМИ). Общей для всех категорий была выбрана тема: "Мифы и легенды Беларуси" (белорусские легенды, предания, мифы о стране, реках, озерах, замках и происхождении городов; о мистических и аномальных местах; сказания о необъяснимом и загадочном - творческие размышления на заданную тему). Работы на конкурс должны быть предложены в свободной, авторской манере изложения в жанре эссе.

Итоги республиканского этапа конкурса жюри подведет до 5 июня. Работы-победители будут размещены на сайтах и в печатных версиях региональных и республиканских СМИ, а также на сайтах организационных структур РОО "Белая Русь". Участники, ставшие победителями, награждаются дипломами и специальными подарками от организаторов конкурса. Церемония награждения состоится в сентябре, точная дата будет сообщена на сайте организации, а также каждому победителю лично.

Конкурс "Золотое перо "Белой Руси" уже является традиционным. С каждым годом он привлекает все больше участников. Конкурсные работы отличаются авторской позицией, индивидуальным взглядом, собственной точкой зрения на изложенные факты. Организаторами конкурса являются РОО "Белая Русь" и Белорусский союз журналистов при поддержке Министерства образования, Министерства информации, а также редакций республиканских средств массовой информации.-0-