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Общество
14 декабря 2020, 17:42

Стартовал третий этап программы "Восточного партнерства" по реагированию на стихийные бедствия

Фото из архива
Фото из архива

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялся официальный старт третьего этапа программы по предотвращению, готовности и реагированию на стихийные и антропогенные бедствия в странах "Восточного партнерства" (PPRD East 3). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Мероприятие состоялось в формате видеоконференции с участием представителей спасательных служб Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины. С приветственным словом к участникам обратилась глава отдела готовности и предупреждения бедствий Директората по гражданской защите и гуманитарным операциям Европейской комиссии DG ECHO Джулия Стюарт-Дэвис.

Назначение программы - содействие странам-партнерам в укреплении систем гражданской защиты от стихийных бедствий и техногенных катастроф, в усилении потенциала по предупреждению, готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации на международном, национальном и местном уровнях. В настоящее время реализованы два этапа программы, бюджет которых составляет более 10 млн евро, сроки реализации - с 2011 по 2019 год.

МЧС принимало участие в трех приоритетных направлениях работы программы - поддержка принимающей страны, подходы Европейского союза к принципу добровольчества в области гражданской защиты, повышение уровня информированности о чрезвычайных ситуациях. При поддержке экспертов программы доработан и 11 ноября 2019 года принят новый закон "О пожарной безопасности", в котором определены основные категории добровольческих организаций. Также подготовлен ряд проектов регламентирующих документов (порядок осуществления Беларусью мероприятий по поддержке принимающей страны).

Главная цель третьего этапа PPRD East - усилить устойчивость к стихийным и антропогенным бедствиям в странах "Восточного партнерства" путем реализации трех общих задач: создать устойчивый потенциал учреждений гражданской защиты стран-партнеров в области сокращения риска бедствий, готовности и реагирования на стихийные и антропогенные чрезвычайные ситуации, укрепить взаимосвязи между всеми соответствующими государственными органами и заинтересованными представителями гражданского общества и научной среды, повысить региональную координацию и институциональное взаимодействие между механизмом гражданской защиты Европейского союза и странами "Восточного партнерства".

Этап будет реализовываться консорциумом, возглавляемым Шведским агентством по чрезвычайным ситуациям, и включающем в себя представителей Академии спасательных служб Финляндии, Международного центра экологического мониторинга и общества Красного Креста Италии, отдела кризисного управления МВД Словакии.

Белорусская сторона заинтересована в реализации рабочих блоков программы, предполагающих взаимодействие в области передачи экспертных знаний в сфере кризисного управления и подготовки специалистов, развитие регионального сотрудничества служб гражданской защиты, совместную работу в области повышения потенциала в управлении рисками и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Программа PPRD East 3 рассчитана на четыре года активной работы. -0-

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