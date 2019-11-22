Стартовала акция на квартиры в "Парке Челюскинцев"!

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 22 ноября 2019
Минск Малооблачно -2°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:34 Лукашенко в Витебске проведет совещание по развитию АПК области Президент
10:28 Прокуроры Гомельской области инициировали взыскание ущерба от пожаров в АПК Регионы
10:27 Телефонные мошенники за сутки похитили деньги с банковских карт более 10 жителей Брестской области Регионы
10:27 Неизвестные в масках ворвались в частный дом в Волковыске и требовали у хозяина денег Происшествия
10:25 Выступление Аллы Пугачевой озадачило пользователей сети Калейдоскоп
10:09 Twitter запустил новую функцию Технологии
10:08 Стенды с утраченными памятниками архитектуры появились в Могилеве Культура
09:59 Минские таможенники изъяли 7,5 тыс. банок снюса Происшествия
09:50 В США самолет совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя В мире
09:35 В Тихом океане обнаружены следы падения огромного метеорита В мире
09:23 ГАИ призывает к повышенному вниманию на дорогах во время непогоды Общество
09:00 Стартовала акция на квартиры в "Парке Челюскинцев"! Общество
09:00 "Сан-Франциско": осуществи свою "американскую мечту" до Нового года! Общество
08:59 Теннисисты Канады стали первыми полуфиналистами Кубка Дэвиса Спорт
08:55 В Гомеле волонтеры Красного Креста отработают готовность к экстремальным зимним условиям Регионы
08:49 Республиканский турнир по вольной борьбе проведут 30 ноября в Любани Регионы
08:45 Картина Пикассо с изображением его возлюбленной ушла с молотка за $6,9 млн Калейдоскоп
08:38 Проблемы безопасности на транспорте обсудят участники международной конференции в Гомеле Регионы
08:30 "Динамо-Молодечно" обыграло гродненский "Неман" в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею Спорт
08:30 Спасение дачи, сахарный приз и шуба для жены! Истории новых победителей игры "Удача в придачу!" Общество
08:28 Туризм станет основной темой белорусско-польского экономического форума в Волковысском районе Общество
08:18 Бесплатные интенсивы бизнес-школы для женщин пройдут в Беларуси по проекту ПРООН Общество
07:58 В Могилевской области при пожарах погибли два человека Происшествия
07:43 МИД Беларуси: Вашингтон не добивается от Минска ограничения взаимодействия с Москвой Политика
07:37 Мисникова: на детском "Евровидении" царит дружелюбная атмосфера Культура
07:30 Пресс-конференция о профилактике ОРВИ и гриппа среди населения пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:25 Номер Елизаветы Мисниковой красочный и энергичный - журналист из Великобритании Культура
07:23 В Дятловском районе в сгоревшем доме обнаружили тело неизвестного Происшествия
07:14 Поддержать Елизавету Мисникову можно, проголосовав за конкурсную песню "Пепельный" в интернете Культура
07:07 В Гливице продолжатся вторые репетиции участников детского "Евровидения" Культура
Все новости
Все новости
Общество
22 ноября 2019, 09:00

Стартовала акция на квартиры в "Парке Челюскинцев"!

h2>Невероятно выгодные цены на квартиры в "Парке Челюскинцев"!

Внимание! С сегодняшнего дня стартовала акция на квартиры в домах №1 и №2 премиального жилого комплекса "Парк Челюскинцев". И если вы всегда мечтали о квартире в центре столицы с парком прямо у дома – советуем поторопиться. Ведь все хорошее имеет свойство быстро заканчиваться: квартиры в этом элитном жилом комплексе на акционных условиях будут особенно востребованы, да и акция продлится недолго. Как говорится, кто не успел...

Все подробности акции - по короткому номеру мобильной связи 7675 офиса продаж застройщика "Дана Холдингз".

Почему стоит приобрести квартиру в "Парке Челюскинцев"? Во всем мире жилье, расположенное вблизи парков и скверов, считается элитным и ценится особенно высоко. Благодаря жилому комплексу "Парк Челюскинцев" престижная жизнь в центре столицы с комфортом загородного отдыха стала доступна многим белорусским семьям.

Экологично и красиво. "Парк Челюскинцев" разместился у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада. Вместе это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников. Вы в любой момент сможете прогуляться среди зелени деревьев или заняться спортом на свежем воздухе.

Все нужное – в шаговой доступности. И при этом вы в центре города - рядом с проспектом Независимости и сразу двумя станциями метро. В шаговой доступности: школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры, спортивно-оздоровительный комплекс и аквапарк, а также многое другое.

"Парк Челюскинцев" - это жилье комфорт-класса:

  • Все квартиры свободной планировки – это позволит вам реализовать любую дизайнерскую идею.

  • Панорамное остекление с золотистым оттенком наполнит помещения солнечным светом и позволит ощутить единение с природой.

  • Скоростные бесшумные лифты OTIS мгновенно доставят на нужный этаж.

  • Забудьте о тесных подъездах – каждый день вы будете заходить в просторное светлое лобби, где есть:

    - место для встречи гостей и ожидания курьера,

    - санитарная комната с пеленальным столиком для малыша и местом, где можно помыть лапы домашним животным,

    - байк-бокс, где можно оставить детскую коляску или велосипед.

  • Для комфорта мам с колясками и людей с ограниченными физическими возможностями на входе в дома предусмотрены удобные пандусы и подъемные механизмы.

Ребенок всегда рядом. Родители с маленькими детьми оценят встроенный детский сад с собственной территорией, который удобно вписан в архитектурное решение одного из домов. Отвести ребенка в садик займет всего несколько минут, а вечером вы сможете поиграть с ним на детской площадке во дворе дома или прогуляться в парке рядом.

Безопасность и удобная парковка. Новейшая система видеонаблюдения и закрытая территория обеспечат безопасность вашей семьи. А для автомобилистов здесь предусмотрены удобные парковочные места.

Ваш успешный бизнес. На первых этажах жилого комплекса расположатся коммерческие помещения для будущих кафе, салонов красоты, магазинов и других объектов сферы услуг. Так что вместе с квартирой можно присмотреть и помещение для своего бизнеса!

Все нравится? Тогда решайтесь – и приобретайте квартиру в экологичном, престижном, комфортном жилом комплексе "Парк Челюскинцев" на акционных условиях!

При этом вы можете выбрать удобный вам способ финансирования покупки – и получить двойную выгоду:

  • Только до конца года можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на срок до 4 лет. При уплате 30% от стоимости квартиры оставшаяся сумма просто делится равными платежами на количество месяцев выбранной рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручителей при этом не нужно!

  • Выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

  • Существенные скидки – для тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами

Все подробности - в отделе продаж застройщика "Дана Холдингз". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье Минск недвижимость
Новости рубрики Общество
Фото из архива ГАИ призывает к повышенному вниманию на дорогах во время непогоды
"Сан-Франциско": осуществи свою "американскую мечту" до Нового года!
Призы главным победителям 133-го тура вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 Спасение дачи, сахарный приз и шуба для жены! Истории новых победителей игры "Удача в придачу!"
Фото из архива Туризм станет основной темой белорусско-польского экономического форума в Волковысском районе
Фото Pixabay Бесплатные интенсивы бизнес-школы для женщин пройдут в Беларуси по проекту ПРООН
Пресс-конференция о профилактике ОРВИ и гриппа среди населения пройдет сегодня в БЕЛТА
Главное
Фото из архива Лукашенко в Витебске проведет совещание по развитию АПК области
Лукашенко предложил одному из крупнейших инвесторов Дубая развивать проекты в реальном секторе экономики
Беларусь рассчитывает на увеличение ежегодного объема инвестиций ЕБРР до 500 млн евро
Спасение дачи, сахарный приз и шуба для жены! Истории новых победителей игры "Удача в придачу!"
Топ-новости
Картина дня: проекты с ОАЭ, новации в строительной отрасли и как Жировичский монастырь готовится к 500-летию
"Сан-Франциско": осуществи свою "американскую мечту" до Нового года!
Зась рассказал, создадут ли для правительственной связи мессенджер и как ее тестировали на взлом
Стартовала акция на квартиры в "Парке Челюскинцев"!
Мясникович обсудил с Матвиенко белорусско-российское сотрудничество
МИД Беларуси: Вашингтон не добивается от Минска ограничения взаимодействия с Москвой
ГАИ призывает к повышенному вниманию на дорогах во время непогоды
Поддержать Елизавету Мисникову можно, проголосовав за конкурсную песню "Пепельный" в интернете
Пресс-конференция о профилактике ОРВИ и гриппа среди населения пройдет сегодня в БЕЛТА
Андрейченко: в обновленной модели СГ должна быть четкая нацеленность на решение практических задач
Проект закона о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования можно обсудить до 6 декабря
Разработка белорусских ученых может помочь в диагностике заболеваний легких
В Беларуси до конца года планируется утвердить 26 строительных норм
Стратегию создания сетей 5G разработают в Беларуси
Прорабатывается вопрос строительства нового стекольного завода в Беларуси
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.