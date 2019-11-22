Стартовала акция на квартиры в "Парке Челюскинцев"!

h2>Невероятно выгодные цены на квартиры в "Парке Челюскинцев"!

Внимание! С сегодняшнего дня стартовала акция на квартиры в домах №1 и №2 премиального жилого комплекса "Парк Челюскинцев". И если вы всегда мечтали о квартире в центре столицы с парком прямо у дома – советуем поторопиться. Ведь все хорошее имеет свойство быстро заканчиваться: квартиры в этом элитном жилом комплексе на акционных условиях будут особенно востребованы, да и акция продлится недолго. Как говорится, кто не успел...

Все подробности акции - по короткому номеру мобильной связи 7675 офиса продаж застройщика "Дана Холдингз".

Почему стоит приобрести квартиру в "Парке Челюскинцев"? Во всем мире жилье, расположенное вблизи парков и скверов, считается элитным и ценится особенно высоко. Благодаря жилому комплексу "Парк Челюскинцев" престижная жизнь в центре столицы с комфортом загородного отдыха стала доступна многим белорусским семьям.

Экологично и красиво. "Парк Челюскинцев" разместился у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада. Вместе это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников. Вы в любой момент сможете прогуляться среди зелени деревьев или заняться спортом на свежем воздухе.

Все нужное – в шаговой доступности. И при этом вы в центре города - рядом с проспектом Независимости и сразу двумя станциями метро. В шаговой доступности: школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры, спортивно-оздоровительный комплекс и аквапарк, а также многое другое.

"Парк Челюскинцев" - это жилье комфорт-класса:

Все квартиры свободной планировки – это позволит вам реализовать любую дизайнерскую идею.

Панорамное остекление с золотистым оттенком наполнит помещения солнечным светом и позволит ощутить единение с природой.

Скоростные бесшумные лифты OTIS мгновенно доставят на нужный этаж.

Забудьте о тесных подъездах – каждый день вы будете заходить в просторное светлое лобби, где есть: - место для встречи гостей и ожидания курьера, - санитарная комната с пеленальным столиком для малыша и местом, где можно помыть лапы домашним животным, - байк-бокс, где можно оставить детскую коляску или велосипед.

Для комфорта мам с колясками и людей с ограниченными физическими возможностями на входе в дома предусмотрены удобные пандусы и подъемные механизмы.

Ребенок всегда рядом. Родители с маленькими детьми оценят встроенный детский сад с собственной территорией, который удобно вписан в архитектурное решение одного из домов. Отвести ребенка в садик займет всего несколько минут, а вечером вы сможете поиграть с ним на детской площадке во дворе дома или прогуляться в парке рядом.

Безопасность и удобная парковка. Новейшая система видеонаблюдения и закрытая территория обеспечат безопасность вашей семьи. А для автомобилистов здесь предусмотрены удобные парковочные места.

Ваш успешный бизнес. На первых этажах жилого комплекса расположатся коммерческие помещения для будущих кафе, салонов красоты, магазинов и других объектов сферы услуг. Так что вместе с квартирой можно присмотреть и помещение для своего бизнеса!

Все нравится? Тогда решайтесь – и приобретайте квартиру в экологичном, престижном, комфортном жилом комплексе "Парк Челюскинцев" на акционных условиях!

При этом вы можете выбрать удобный вам способ финансирования покупки – и получить двойную выгоду:

Только до конца года можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на срок до 4 лет. При уплате 30% от стоимости квартиры оставшаяся сумма просто делится равными платежами на количество месяцев выбранной рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручителей при этом не нужно!

При уплате 30% от стоимости квартиры оставшаяся сумма просто делится равными платежами на количество месяцев выбранной рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручителей при этом не нужно! Выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

от банков-партнеров – это финансирование до 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года. Существенные скидки – для тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами

Все подробности - в отделе продаж застройщика "Дана Холдингз". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

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