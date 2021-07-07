Стартовало голосование за видеоролики финалистов республиканского проекта "Властелин села"

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в соцсетях стартовало онлайн-голосование за конкурсные видеоролики "В единстве сила!" финалистов республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

"Традиционно в номинации "Властелин села online", которая проходит вне зачета основных состязаний семейного сельскохозяйственного проекта, ее триумфаторов выбирают интернет-пользователи. Голосование за ролики, в которых финалисты рассказывают о своем доме, личном подворье, хобби, раскрывают кулинарные способности, проходит в официальных пабликах союза молодежи в социальной сети "ВКонтакте", месснджере Telegram и на канале видеохостинга YouTube по 10 июля включительно. Результаты в этой номинации станут известны за час до официальной церемонии подведения итогов проекта, а семья-победитель будет определена по общей сумме голосов в двух голосованиях и количеству лайков под видео на BRSMby 2.0.", - рассказал Александр Прохоров.

Мероприятия гранд-финала республиканского семейного проекта пройдут 9-10 июля в Шкловском районе Могилевской области во время республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"). За титул "Властелин села - 2021" в конкурсах "Хлеб всему голова", "Драники на колоде", "По дрова", "Семейный обряд", "Добро пожаловать к нам!", "Работаем в команде" и других поборются шесть молодых семей. Все они проживают и трудятся в сельской местности, прошли закалку в районных турах проекта и одержали победу в областных.

По словам второго секретаря ЦК БРСМ, в этом году впервые в программу финала проекта включен интеллектуальный конкурс "Новаторство своего подворья". "После ошеломительной победы белорусов в международной интеллектуальной бизнес-игре "Начинающий фермер" мы предложили включить в программу конкурсных испытаний минимизированный аналог этой игры. В нее входят презентация какой-либо инновации, внедренной семьей на своем личном подворье, позволяющая сэкономить деньги, и "Бизнес-ринг". Последний представляет собой своеобразный вопросно-ответный раунд между командами перед экспертной комиссией. Приятно, что инициативу "Новаторство своего подворья" оценили в Белорусском фонде финансовой поддержки предпринимателей. По итогам только этого конкурса каждая семья получит от фонда сертификат на Br150, суперэлитный посадочный материал картофеля и голубики", - дополнил он.

Итоги семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" подведут 10 июля. Во время торжественной церемонии награждения каждая семья-финалист получит в подарок денежный сертификат на сумму, эквивалентную 80 базовым величинам, в зависимости от занятого места - приятные бонусы в качестве подарков. Семье-победителю проекта будет присвоен титул "Властелин села - 2021".

Организаторами проекта "Властелин села" выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Могилевский областной исполнительный комитет при поддержке ОАО "Белагропромбанк", Белорусского союза женщин и других заинтересованных.-0-