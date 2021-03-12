Стартует патриотическая акция "Мы - граждане Беларуси!"

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, стартует сегодня во всех регионах страны, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

"Героями патриотической акции традиционно станут лучшие представители подрастающего поколения белорусов - отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры предметных олимпиад, республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, активисты БРПО и БРСМ. Во всех регионах страны состоятся мероприятия, в ходе которых в торжественной обстановке представители законодательной и исполнительной власти, почетные люди вручат четырнадцатилетним юношам и девушкам важный документ в жизни каждого белоруса - паспорт гражданина Республики Беларусь", - рассказала Александра Гончарова.

Мероприятия акции "Мы - граждане Беларуси!" пройдут с 12 по 15 марта. "Безусловно, главным днем проекта станет День Конституции Беларуси. 15 марта в областях и городе Минске запланированы торжественные церемонии вручения паспортов с участием губернаторов областей и мэром города Минска. Центральные мероприятия традиционно пройдут в столице в Совете Республики, Конституционном суде, в филиале Национального исторического музея Беларуси - Музее современной белорусской государственности с участием высших должностных лиц", - дополнила секретарь ЦК БРСМ.

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!" ежегодно проходит по инициативе БРСМ с 2004 года и заняла достойное место в истории молодого белорусского государства. -0-