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04 августа 2021, 15:13

Стаж и пенсии, матпомощь инвалидам - с какими вопросами пришли на прием к Костевич

Фото из архива
Фото из архива
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4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В расчете на государственную социальную помощь каждый человек не должен забывать и о личной ответственности за свою жизнь: трудиться легально и платить налоги, чтобы потом иметь заслуженную пенсию, налаживать добрые отношения в семье и с соседями. Об этом напомнила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в ходе личного приема граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

Прием по восьми обращениям длился более пяти часов. Каждому Ирина Костевич старалась уделить достаточно времени, чтобы вникнуть в суть проблемы и помочь по существу.

Звучали вопросы в сфере пенсионного обеспечения, по поводу определения страхового стажа, начисления надбавок к пенсиям, предоставления статуса ветерана, материальной помощи и др.

Так, группа бывших ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС предлагает включить в закон о ветеранах людей, которые в 1986-1987 годах выполняли свой долг по защите Родины. "Мы ликвидаторы, не потерпевшие. Статус ветерана, как нам кажется, мы заслужили", - высказались заявители.

Но министр сразу оговорила, для выхода с такой инициативой надо видеть шире и соотносить права, заслуги и потребности разных категорий (например, тех же афганцев), чтобы соблюдалась справедливость по льготам. Каких льгот не хватает ликвидаторам? Что им даст новый статус? Заявители пояснили - это символ уважения общества к их заслугам, дополнительные льготы не нужны. Ирина Костевич заверила: когда будет обсуждаться вопрос внесения изменений в закон о ветеранах, ликвидаторов снова пригласят для обсуждения - чтобы взвесить все "за" и "против".

Также заявители просили помощи в предоставлении льготы по аренде помещения для Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов Чернобыльской катастрофы "Ветераны Чернобыля". В Минтруда их проконсультируют по составлению ходатайства для вхождения в перечень организаций, которые могут на это претендовать.

Недовольный тем, что не может пенсионироваться в России, где много лет работал, бывший инженер-строитель пытался "переписать историю". Хотя сам еще в 2012 году выбрал другой вариант пенсионирования и поставил подпись, согласившись, что это решение не подлежит пересмотру.

Пришедшая на прием минчанка считает, что нужно пересмотреть подходы к пенсионным надбавкам. По ее мнению, подход должен быть индивидуальным, потому что цены, тарифы растут гораздо быстрее этих повышений, при этом разрыв в пенсиях людей существенный.

"Есть два ключевых критерия для определения размера пенсии: продолжительность стажа и уровень зарплаты. У вас 30 лет страхового стажа. Индивидуальный коэффициент, исходя из вашей зарплаты, - 0,31. Ваша средняя зарплата была чуть больше минимальной - сегодня это Br440. Теперь вы не работаете, а государство платит вам ежемесячно почти 70% процентов от той суммы - Br300. Назвать эту систему несправедливой? Не могу с вами согласиться", - отметила Ирина Костевич.

Молодой инвалид второй группы пожаловался на то, что при обращении в территориальный центр социального обслуживания населения своего района не получает должной материальной поддержки. А рассчитывает он на сумму больше Br5 тыс. По подсчетам мужчины, именно столько ему нужно на импортные лекарства (льготируемые отечественные, по его словам, не помогают), средства технической реабилитации (ортопедический матрац и кровать, которые не входят в перечень выделяемых государством), ремонт комнаты в трехкомнатной квартире, где живет с мамой. "Я не могу работать, чтобы обеспечить свои нужды. Мне было 24 года, когда установили инвалидность, до этого работал во многих организациях неофициально, но и тогда проблемы со здоровьем мешали. Началось все еще с серьезной травмы, полученной в детском саду. Пенсия по инвалидности маленькая - Br266. А я хочу одеваться, как все, носить приличную обувь, иметь семью…" - привел свои аргументы инвалид.

Вместе с тем, в этом году ему в сумме уже выдали Br1,2 тыс. различной материальной поддержки. "Надо исходить из тех возможностей, какие есть. В вашем районе вы не единственный инвалид, есть другие, есть пенсионеры. Помощь нужна многим", - ответила Ирина Костевич. Но при этом она видит резон в том, чтобы переформатировать оказание материальной помощи подобным категориям, у которых, бесспорно, доход очень низкий.

Была на приеме и руководитель общественного объединения "Голос сердца", которая работает в домах-интернатах с детьми, имеющими отклонения в развитии. Она озабочена будущим ребят, которые благодаря реализованному образовательному проекту поверили в свои силы и хотят работать, жить самостоятельно. Тогда более 780 молодых инвалидов из 45 домов-интернатов прошли через неформальное трудовое образование по проекту. Но, по словам заявительницы, руководство отдельных домов-интернатов тормозит с формированием пакета документов для комиссии о признании ребят дееспособными.

Ирина Костевич сказала, что съездит в один из указанных женщиной домов-интернатов в августе, чтобы лично посмотреть его работу, познакомиться с ребятами и разобраться, есть ли действительно препятствия для их "выхода в свет".-0-

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