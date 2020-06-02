Сто кислородных концентраторов доставили в Беларусь из Китая

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Минобороны Ил-76 с медицинской гуманитарной помощью из Китая прибыл в Беларусь, в составе груза - сто кислородных концентраторов, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Борис Андросюк

Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар

Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар и командир 50 смешанной авиационной базы военный летчик-снайпер полковник Андрей Лукьянович

Груз сопровождала команда спасателей во главе с заместителем министра МЧС Анатолием Долголевцем. Самолет вылетел из Китая и приземлился сегодня в Национальном аэропорту Минск. Это уже четвертая доставка гуманитарного груза для Беларуси, которая проводится по решению Президента и в соответствии с постановлением правительства.

На борту Ил-76 - средства медицинского назначения, общий вес груза - 22 т.

Груз распределят по всем регионам страны. Приоритет будет отдаваться тем регионам, которые сейчас наиболее напряженно ведут борьбу с инфекцией. Заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк рассказал, что в составе груза средства защиты и 100 кислородных концентраторов. "Хочу поблагодарить ЮНИСЕФ и Wargaming, которые в очередной раз подставили нам плечо", - сказал замминистра.

Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар отметил, что концентраторы были закуплены организацией совместно с Wargaming. Он поблагодарил правительство Беларуси за доставку груза. "Сегодня оборудование для борьбы с пандемией очень нелегко найти, потому что весь мир закупается. Поэтому было очень много переговоров, - добавил он. - Нам очень повезло, что у нас есть большой логистический хаб в Копенгагене. Мы держали связь с Копенгагеном, и они организовали поставку. У нас еще будет несколько таких поставок".

Курсанты Университета гражданской защиты МЧС перегрузят доставленные медикаменты в автотранспорт МЧС, после чего их доставят на склады Минздрава.

Всего за четыре рейса в Беларусь из Китая было доставлено более 100 т гуманитарной помощи. В предыдущий раз, 13 мая, белорусский Ил-76 привез респираторы, тесты и экспресс-тесты, оборудование для производства отечественных респираторов, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, защитные комбинезоны и 11 аппаратов искусственной вентиляции легких.-0-

Фото Рамиля Насибулина