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06 декабря 2021, 14:46

Стома: появление новых штаммов коронавируса подстегнет бустерную вакцинацию против COVID-19

Фото из архива
Фото из архива

Научные исследования показали: иммунитет против COVID-19 ослабевает через шесть месяцев после вакцинации, и люди снова рискуют заразиться. Понимая это, власти Израиля одними из первых в мире стали предлагать населению бустерную вакцинацию. В итоге Израиль возвращается к нормальной жизни, хотя и не планирует отказываться от масочного режима. В Беларуси, по данным на конец ноября, бустерную вакцинацию против COVID-19 прошли более 77,5 тыс. человек. Конечно, этого недостаточно. Впрочем, как полагает ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома, темпы ревакцинации должно подстегнуть появление новых штаммов коронавируса. О том, кому в первую очередь стоит сделать бустерную прививку и стоит ли полагаться на уровень антител, он рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА.

- Игорь Олегович, поясните, в чем разница между повторной и бустерной вакцинацией и кому они рекомендованы?

- Я бы сказал, что это достаточно формальное разделение. Принципиально важно понимать, что есть первичный и последующие курсы вакцинации. Бустерная и повторная вакцинация необходимы для поддержания и усиления иммунного ответа против инфекции COVID-19, что особенно важно для некоторых групп населения. Такой вывод можно сделать, в частности, исходя из опыта Израиля. Там, несмотря на весьма активную первичную вакцинацию, сохранялся определенный, пусть и невысокий уровень заболеваемости. В основном болели люди старше 60 лет. То есть было показано, что для людей старших возрастных групп, с хроническими заболеваниями первичного курса вакцинации часто недостаточно, особенно через некоторое время.

Если же разделять эти понятия согласно действующему в нашей стране порядку вакцинации, то бустерная вакцинация предполагает введение очередной прививки через 6-12 месяцев после первичного курса, повторная - через 12 месяцев, то есть более длительный срок. Важно понимать, что это не столь жесткое разделение. В целом людям, которые привились шесть и более месяцев назад, стоит задуматься о повторном введении вакцины против COVID-19.

Повторюсь, бустерная вакцинация особенно важна людям старше 60 лет, пациентам, имеющим хронические заболевания, принимающим иммуносупрессивную, гормональную терапию, людям после излечения онкологических, гематологических заболеваний, на гемодиализе. Кстати, очень важная группа - работники стационарных учреждений социального обслуживания и медработники, потому что у них выше риск инфицирования.

- А здоровым людям, которые не входят в перечисленные вами группы, показана повторная или бустерная вакцинация?

- Для абсолютного большинства людей, которые сделали первичный курс вакцинации шесть и более месяцев назад, есть смысл в бустерной прививке. Более напряженный иммунитет поможет защитить от тяжелого течения заболевания, что важно в условиях появления новых штаммов вируса.

- При планировании бустерной вакцинации следует ориентироваться на время введения первого или второго компонента, если первичный курс проведен с использованием двухкомпонентной вакцины?

- Шесть месяцев отсчитываем от момента, когда был завершен полный курс первичной вакцинации. То есть от времени получения второго компонента прививки в случае введения двухдозовой вакцины.

- Согласно вашим словам, ревакцинацию можно провести через полгода и позже. То есть это не жесткий срок?

- Это весьма не жесткие сроки, но они на сегодня обозначены. Как уже говорил, бустерная вакцинация может выполняться через 6-12 месяцев. Желательно, конечно, повторить прививку уже через полгода, но человек может принять такое решение и через 7, 8, 9 месяцев. К слову, в случае других вакцин сроки, как правило, аналогичны. Например, в отношении мРНКовых вакцин (Pfizer-BioNTech) сроки бустерной вакцинации сейчас обсуждаются также в районе 6-12 месяцев.

Важно, чтобы человек понимал саму значимость бустерной вакцинации. Имеющиеся в мире данные свидетельствуют, что спустя шесть месяцев и позже после первичной вакцинации защита существенно падает. Бустерная вакцинация, несомненно, важна в первую очередь иммунокомпрометированным пациентам, пожилым, людям с ослабленным иммунитетом.

При этом опыт Израиля показывает, что тяжелые формы заболевания встречаются, как правило, у вообще не привитых людей. Если же человек привит даже какое-то время назад, в случае развития заболевания оно протекает, как правило, в нетяжелой форме.

- В качестве бустерной можно выбрать любую вакцину? Есть мнение, что лучше чередовать вакцины, чтобы ранее выработанный иммунитет был намного крепче и продолжительнее. Какое ваше мнение?

- Есть мнения, а есть доказательная база. Если то или иное суждение подкреплено доказательными данными, на него стоит ориентироваться. На сегодня есть определенные данные, согласно которым иммуногенность, в том числе уровень антител, при комбинации различных типов вакцин несколько выше. И действительно, рассматриваются возможности в перспективе комбинировать, например, векторные и мРНКовые вакцины или векторные и инактивированные. Это однозначно достаточно хороший вариант.

Впрочем, бустерная вакцинация тем же типом вакцин, которые использовались при первичном курсе, уже показала свою эффективность и безопасность. Я хочу это особо подчеркнуть. Поэтому одним из возможных вариантов может стать использование "Спутника V" при первичной вакцинации и однодозового "Спутника Лайт" при бустерной. Более того, удобство этого варианта заключается в скорости выработки более напряженного иммунитета.

- Если человек хочет провести бустерную вакцинацию китайской Vero Cell, нужно вводить две дозы?

- В первую очередь мы руководствуемся инструкцией к иммунобиологическому лекарственному средству. На сегодня инструкция к вакцине "Синофарм" (Vero Cell) подразумевает двухдозовый режим использования.

- Насколько оправданно изучение уровня антител перед бустерной вакцинацией?

- Сейчас позиция международных организаций, в частности центров по контролю и профилактике заболеваний США, ВОЗ, такова: нет однозначно утвержденного защитного уровня антител против COVID-19. Это касается как выздоровевших, так и вакцинированных. Поэтому ориентироваться на уровень антител при принятии решения о ревакцинации не совсем надежный метод. В первую очередь нужно учитывать сроки, прошедшие после первичного курса вакцинации. Еще раз подчеркну: люди, которые вакцинированы 6 и более месяцев назад, особенно если у них есть хронические заболевания и они старше 60 лет, должны принять решение в пользу бустерной вакцинации.

Я не вижу смысла в этом случае определять уровень антител, потому что методология различна, специфичность тестов не всегда высока. Более того, не всегда это именно нейтрализующие антитела.

- Некоторые люди, видя, что уровень антител высокий, решают повременить с бустерной вакцинацией. Что можете посоветовать?

- Мы видели случаи инфекции у людей с любыми уровнями антител. Сам по себе показатель уровня антител не гарантирует, что человек не заболеет. Это не настолько простой механистический подход. Антитела - всего лишь одно из звеньев иммунитета - гуморальное. Помимо этого, присутствует и клеточное звено иммунитета, которое во многом опосредует защиту против COVID-19.

- Побочные действия при ревакцинации остаются теми же?

- Как правило, они схожи с нежелательными явлениями, которые могут возникнуть при первичном использовании вакцин. Опять же подчеркну, что на сегодня и в Беларуси, и в мире уже имеется многомиллионный опыт применения вакцин Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V"), "Спутник Лайт" и Sinopharm. Все нежелательные явления, которые возникают, относятся к категории легких и реже - средней тяжести. Это болезненность в месте инъекции, незначительное повышение температуры тела в течение суток-двух после вакцинации. Это никоим образом не вредит здоровью человека.

В заключение хотел бы добавить: мы много говорим о весьма механистических вещах. Например, измеряем уровень антител. Мне кажется, такой подход не совсем эффективный для понимания работы иммунной системы, ведь это не двигатель внутреннего сгорания. Считать, что чем выше уровень антител, тем надежнее защита, не совсем надежно. Это как полагать, что чем больше процедур в санатории сделаешь, тем дольше будет ожидаемая продолжительность жизни. Иммунитет так не работает. Это гораздо более сложная система. Поэтому я бы рекомендовал обращаться в первую очередь к экспертам и планировать бустерную вакцинацию через шесть месяцев после первичной.

БЕЛТА.-0-

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