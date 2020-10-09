Стома: при соблюдении социального дистанцирования важен разумный подход

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома отметил важность разумного подхода при соблюдении социального дистанцирования. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

"Сейчас отмечается подъем заболеваемости. Это действительно вторая волна COVID-19. Сейчас важно соблюдать рекомендации, которые дает Минздрав, в частности, социальное дистанцирование", - подчеркнул Игорь Стома.

При этом, обратил внимание ректор, необходим разумный подход, без перегибов. Так, если речь идет о масках, то носить их следует в закрытых помещениях, в том числе транспорте, офисах. "Нет никакой необходимости стимулировать людей ходить в маске по улице, гулять по парку", - отметил он. В том случае, если обеспечивается 50%-ная заполняемость зала, люди должны соблюдать дистанцию, а не скапливаться в одной точке зала.

Игорь Стома высказался и по поводу подходов к лечению. "Оправдала себя тактика амбулаторного лечения части пациентов с легкими формами COVID-19. При адекватном наблюдении, контроле эти пациенты получают помощь такого же уровня, находясь дома. В этой ситуации они избегают дополнительных рисков нахождения в стационаре", - сказал он.

"В целом нужно очень серьезно относиться к вопросу COVID-19, позаботиться о себе и своих близких, избегать скопления людей, массовых мероприятий. Это сейчас важно, - добавил Игорь Стома. - Мы, как врачи, подчеркиваем серьезность ситуации, но стоит избегать излишнего нагнетания. Будем помогать, но надеемся на участие со стороны населения, следование рекомендациям, о которых мы говорили".

Вместе с тем нельзя забывать в этот период и о других вирусных инфекциях, в частности, о гриппе. Есть вероятность, что эти два вируса - грипп и коронавирус - на каком-то этапе будут идти параллельно, поэтому важно защитить себя и родственников, сделав прививку против гриппа. Несомненно, не стоит заниматься самолечением. "В случае респираторных вирусных инфекций контроль врача очень важен, а самолечение может привезти к непредсказуемым исходам", - констатировал ректор.-0-