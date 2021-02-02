"Страна должна совершить рывок" - Головченко назвал новую программу развития Беларуси сверхнапряженной

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко оценивает разработанную к Всебелорусскому народному собранию программу развития страны как сверхнапряженную. Об этом глава правительства заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для себя ставить низкую планку - это заранее настраиваться на низкий результат, особенно в свете возможных вызовов, которые могут появляться абсолютно внезапно", - сказал Роман Головченко.

По его словам, если страна будет сталкиваться с новыми вызовами, то правительство будет корректировать свои тактические подходы. "Но пока мы строим программу, основываясь на задачах максимальной напряженности. Страна должна совершить рывок в развитии", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что за прошедшую пятилетку не удалось достичь всех запланированных результатов, во многом на это повлияли внешние факторы, на которые сложно воздействовать. "Но сейчас загадывать, что может случиться через год-два… У нас есть варианты действий на разные ситуации. Поэтому, если она будет достаточно сложной, будем выходить на запасные варианты. Пока ставим максимально напряженные задачи", - подытожил глава правительства.-0-