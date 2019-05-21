Страны ЕАЭС будут обмениваться в электронном формате данными для назначения пенсий

21 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза будут обмениваться в электронном формате всеми данными, необходимыми для назначения пенсий гражданам государств ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со ссылкой на директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Паизу Суюмбаеву.

"Планируется, что предусмотренное проектом соглашения о пенсионном обеспечении в ЕАЭС взаимодействие по вопросам подтверждения стажа, приобретенного трудящимися в других государствах - членах, назначения, выплаты и экспорта пенсий будет осуществляться в электронном формате посредством единой интегрированной информационной системы союза", - подчеркнули в ЕЭК.

В комиссии отметили, что стремительное развитие технологий и искусственного интеллекта оказывает непосредственное влияние и на обеспечение свободы передвижения рабочей силы в ЕАЭС. "В настоящее время работа ЕЭК направлена на создание условий для дальнейшего развития единого рынка трудовых ресурсов и реализации имеющихся преференций с учетом внедрения современных технологий и цифровизации многих сфер жизнедеятельности человека", - сказала Паиза Суюмбаева.

В качестве основного механизма оказания гражданам ЕАЭС содействия в трудоустройстве прорабатывается казахстанская инициатива по созданию Евразийской электронной биржи труда. В 2019 году для ее реализации ЕЭК проведет научно-исследовательскую работу по теме "Разработка модели цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств - членов Евразийского экономического союза".

"Кроме того, планируется обсудить возможность создания электронного ресурса, позволяющего удаленно проводить проверку подлинности выданных в странах ЕАЭС документов об образовании, а также возможность обеспечения через интернет информирования граждан о совершенных ими административных правонарушениях, имеющихся неисполненных административных взысканиях и уплаты штрафов по ним в любом государстве союза", - добавили в пресс-службе.-0-