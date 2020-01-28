Страны ЕАЭС выработали мероприятия по нераспространению коронавирусной инфекции

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 28 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:48 В Жабинковском районе рабочий упал с пятиметровой высоты Происшествия
17:29 Белорусские вузы продлят каникулы уехавшим домой китайским студентам Общество
17:13 Гомельские таможенники изъяли в 2019 году незаконно перемещаемой валюты на $234 тыс. Регионы
17:03 Авиационная инспекция будет создана в Беларуси в ближайшие два года - Авраменко Общество
17:02 Министр инфраструктуры и транспорта Каталонии посетит Минск Политика
16:46 Научный комитет по изучению Антарктики выделил грант белорусскому ученому Общество
16:20 Более 41,5 тыс. человек в прошлом году обратились за анонимной реабилитацией от наркомании Общество
16:16 Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии в связи с жертвами стихийного бедствия Президент
16:09 Беларусь и Польша обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества Политика
16:06 Передавать личные данные физлиц из одной торговой сети в другую запретят законодательно Общество
16:01 Гулегина: считаю Беларусь своим родным домом Культура
15:58 Страны ЕАЭС выработали мероприятия по нераспространению коронавирусной инфекции Общество
15:48 Посол Беларуси вручил верительные грамоты главе Суверенного совета Судана Политика
15:47 Матчи третьего отборочного этапа волейбольной лиги "Мяч над сеткой" пройдут в Минске 2-4 февраля Спорт
15:40 "Молчат дома" не молчат о важном: группа поддержала детей с аутизмом Общество
15:24 Средняя грузоподъемность проданных в 2019 году самосвалов БелАЗ выросла до рекордных 123 т Экономика
15:21 На западе Турции произошло землетрясение В мире
15:15 Под Могилевом убили отца и дочь Происшествия
15:09 В проектах "А-100 Девелопмент" появились умные квартиры с решением от Яндекса Технологии
15:04 Беларусь и Финляндия будут наращивать контакты в лесной промышленности Экономика
14:37 МИД: два белоруса попросили дипломатов помочь им уехать из провинции Хубэй Общество
14:31 Минчанин купил в Москве кроссовер, а через три дня его забрали хозяева Происшествия
14:29 Минспорта: поступило пять заявлений об аннуляции туров в Китай Общество
14:25 Некачественные сладости изъяли из продажи в Могилевской области Происшествия
14:11 Премьер-министры стран ЕАЭС соберутся 31 января в Алматы Политика
14:04 В Зельвенском районе нашли 19 магазинов для пулемета времен войны Происшествия
14:03 В Национальном аэропорту Минск наладят двойной контроль из-за коронавируса Регионы
13:57 Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано - Минздрав Общество
13:55 Минская команда прошла отбор на ЧМ по "Что? Где? Когда?" Общество
13:37 В Минске легковушка сбила велосипедиста Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
28 января 2020, 15:58

Страны ЕАЭС выработали мероприятия по нераспространению коронавирусной инфекции

Анна Попова. Фото ТАСС
Анна Попова. Фото ТАСС
Новости темы "Распространение коронавируса"
Белорусские вузы продлят каникулы уехавшим домой китайским студентам
МИД: два белоруса попросили дипломатов помочь им уехать из провинции Хубэй

28 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения стран Евразийского экономического союза 27 января рассмотрел комплекс противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения в государствах ЕАЭС коронавирусной инфекции (2019-nCoV). К обсуждению были приглашены также представители Узбекистана и Таджикистана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Председатель совета руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что российские ученые разработали тест-системы для лабораторной диагностики коронавируса 2019 (2019-nCoV), - проинформировали в ЕЭК. - Российская сторона в случае необходимости готова предоставить эти тест-системы государствам-членам ЕАЭС. Участники совета договорились о том, что Роспотребнадзор готов предоставить коллегам из государств союза все свои лабораторные возможности и исследовать любое количество проб, которые могут быть использованы для оказания необходимой помощи в диагностике этого опасного заболевания".

На заседании отмечено, что на сайте Роспотребнадзора (https://rospotrebnadzor.ru/) ежедневно обновляется информация, связанная с распространением в Китае нового вида коронавирусной инфекции.

"Члены совета намерены регулярно проводить подобные совещания", - добавили в пресс-службе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни ЕАЭС ЕЭК заседания здравоохранение медицина
Новости рубрики Общество
Фото из архива Белорусские вузы продлят каникулы уехавшим домой китайским студентам
Фото из архива Авиационная инспекция будет создана в Беларуси в ближайшие два года - Авраменко
Научный комитет по изучению Антарктики выделил грант белорусскому ученому
Фото из архива Более 41,5 тыс. человек в прошлом году обратились за анонимной реабилитацией от наркомании
Игорь Мартынов Передавать личные данные физлиц из одной торговой сети в другую запретят законодательно
"Молчат дома" не молчат о важном: группа поддержала детей с аутизмом
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Как возвращать долги и где брать кадры - у Лукашенко обсудили будущее агрокомплекса Витебской области
Наработки по дорожной карте с ВБ учтут в программе развития Беларуси до 2025 года - Крутой
Благодаря "Дакару" популярность грузовиков МАЗ растет во всем мире - Вязович
Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано - Минздрав
Топ-новости
Молодым аграриям предлагают заменить срочную военную службу на службу в резерве
"Речи о списании долгов быть не может" - Лукашенко требует наладить эффективную работу АПК Витебской области
Белорусы могут покинуть китайскую провинцию Хубэй на основании запроса посольства
Авиационная инспекция будет создана в Беларуси в ближайшие два года - Авраменко
В проектах "А-100 Девелопмент" появились умные квартиры с решением от Яндекса
Банк развития в 2020 году направит на финансирование госпрограмм и мероприятий Br967 млн
Судьбы, сложенные в треугольник: Лев Доватор
Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Великобритании после Brexit обсуждено в Лондоне
Передавать личные данные физлиц из одной торговой сети в другую запретят законодательно
Определена очередность выступлений финалистов нацотбора на "Евровидение-2020"
Научный комитет по изучению Антарктики выделил грант белорусскому ученому
Минская команда прошла отбор на ЧМ по "Что? Где? Когда?"
В Беларуси на этой неделе будет теплее климатической нормы на 4-8 градусов, дожди и мокрый снег
"Белэнерго": Минская ТЭЦ-4 переведена на природный газ
Участники "Звездного похода" присоединились к акции "Во славу общей Победы!"
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.