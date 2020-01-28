Страны ЕАЭС выработали мероприятия по нераспространению коронавирусной инфекции

28 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения стран Евразийского экономического союза 27 января рассмотрел комплекс противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения в государствах ЕАЭС коронавирусной инфекции (2019-nCoV). К обсуждению были приглашены также представители Узбекистана и Таджикистана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Председатель совета руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что российские ученые разработали тест-системы для лабораторной диагностики коронавируса 2019 (2019-nCoV), - проинформировали в ЕЭК. - Российская сторона в случае необходимости готова предоставить эти тест-системы государствам-членам ЕАЭС. Участники совета договорились о том, что Роспотребнадзор готов предоставить коллегам из государств союза все свои лабораторные возможности и исследовать любое количество проб, которые могут быть использованы для оказания необходимой помощи в диагностике этого опасного заболевания".

На заседании отмечено, что на сайте Роспотребнадзора (https://rospotrebnadzor.ru/) ежедневно обновляется информация, связанная с распространением в Китае нового вида коронавирусной инфекции.

"Члены совета намерены регулярно проводить подобные совещания", - добавили в пресс-службе.-0-