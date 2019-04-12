Страны ОДКБ определили составы контингентов на учениях в 2019 году

12 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первые штабные переговоры по подготовке совместных учений в формате ОДКБ, спланированных к проведению в 2019 году, состоялись в Москве под руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В штабных переговорах приняли участие делегации заинтересованных министерств и ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также представители Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. "Рассмотрены основы замыслов совместных учений с войсками (Коллективными силами) ОДКБ, согласованы позиции и достигнуты договоренности по вопросам организации руководства мероприятиями и по составам контингентов", - проинформировал пресс-секретарь.

Планируется, что совместные учения "Поиск-2019", "Взаимодействие-2019", "Эшелон-2019" и "Нерушимое братство-2019" пройдут осенью в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019" в Восточноевропейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности ОДКБ.

"Впервые проводимое специальное учение "Эшелон-2019" необходимо связать воедино с другими учениями как на оперативном уровне, так и в части, касающейся действий подразделений", - сказал Анатолий Сидоров. Он отметил, что в соответствии с результатами анализа мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки специальные учения, такие как "Поиск" с разведывательными службами и подразделениями государств - членов ОДКБ, целесообразно проводить с участием командований войск (Коллективных сил) ОДКБ. Предлагается в состав участников этого учения включить оперативную группу командования Коллективных сил оперативного реагирования. В нынешнем году совместные учения "Поиск" и "Взаимодействие" будут посвящены отработке коллективных действий по локализации приграничного вооруженного конфликта.-0-