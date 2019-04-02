Страны ОДКБ провели консультации по вопросам контроля над вооружениями

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Консультации делегаций государств - членов ОДКБ "О взаимодействии по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения" состоялись сегодня в Москве, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам и перспективам дальнейшего развития ситуации в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, - отметил пресс-секретарь. - Сверены подходы государств - членов ОДКБ по проблематике контроля над ракетно-ядерными вооружениями и нераспространения, предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, укрепления и повышения эффективности действующих режимов запрещения химического и биологического оружия, имплементации имеющихся в этой области международно-правовых документов и договоренностей, а также по вопросам взаимодействия в военно-политическом измерении ОБСЕ".

Подтверждена готовность государств - членов ОДКБ продолжать коллективные усилия в целях выстраивания международной системы надежной, равной и неделимой безопасности для всех, восстановления доверия и взаимоуважения в межгосударственных отношениях.-0-