Страны СНГ проводят исследования популяционного иммунитета к COVID-19

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В государствах Содружества Независимых Государств начаты исследования популяционного иммунитета к COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

"Первыми оценивать популяционный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 у населения стали в России. На настоящий момент подходит к завершению третий этап исследования. По имеющимся данным, диапазон серопревалентности составляет 21-74%, в 6 регионах уровень превышает 60%. Подобные исследования начались также в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. На внеочередном заседании координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств Содружества от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней, которое прошло 24 февраля, отмечена необходимость продолжения проведения в странах СНГ исследований популяционного иммунитета к COVID-19", - рассказали в пресс-службе.

По мнению членов совета, эти данные помогут при выявлении особенностей эпидемического процесса, разработке прогноза развития эпидситуации в отдельно взятом государстве и на пространстве Содружества в целом, а также при планировании мероприятий по специфической и неспецифической профилактике коронавируса.

Эксперты отметили, что интенсивность эпидемического процесса COVID-19 снижается как в мире в целом, так и на пространстве СНГ, что позволяет осуществлять поэтапное снятие ограничительных мер. Сейчас в государствах Содружества регистрируется низкий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Не зарегистрировано случаев одновременного течения у пациентов гриппа и новой коронавирусной инфекции.

В ходе заседания пристальное внимание было уделено вопросам разработки вакцин против COVID-19 и подходам к осуществлению вакцинации населения. Российская сторона представила информацию о разработке и использовании вакцин "Гам-Ковид-Вак" (торговая марка "Спутник V") и "Эпиваккорона", регистрации вакцины "КовиВак".

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Российская вакцина "Спутник V" в настоящее время применяется в Беларуси, Армении и Казахстане, планируется использование в Кыргызстане и Узбекистане. В Казахстане разработана собственная вакцина, которая проходит третий этап клинических испытаний. По мнению специалистов, начало массовой вакцинации от COVID-19 в ряде стран позволило перейти на качественно новый этап борьбы с инфекцией на пространстве Содружества.

Члены координационного совета считают необходимым продолжать оперативный обмен информацией о ситуации по COVID-19 в государствах СНГ, включая обмен новыми научными данными по эпидемиологии, лабораторной диагностике, лечению, профилактике COVID-19, а также мониторинг циркуляции генетически измененных штаммов нового коронавируса.

Следующее заседание координационного совета решено провести в апреле в режиме видео-конференц-связи.-0-