Страны СНГ скоординируют межгосударственные отношения в области фундаментальных исследований

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств Содружества Независимых Государств пройдет 15-16 ноября в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Документ разработан Советом по сотрудничеству в области фундаментальной науки стран Содружества. Его цель - определение основных направлений, форм и механизмов взаимодействия стран СНГ в области фундаментальных исследований, содействие развитию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в научной сфере.

"Интеграционные процессы в сфере науки получили на пространстве Содружества широкое развитие. Вместе с тем правовая база сотрудничества государств СНГ в области фундаментальных исследований, по сути, находится на стадии формирования. Существует ряд проблемных вопросов, связанных с отсутствием приоритетных направлений сотрудничества, финансированием совместных программ и проектов, стимулированием молодых научных кадров, распределением прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате реализации совместных программ и проектов фундаментальных исследований, а следовательно, существует объективная необходимость в мобилизации усилий для разработки оптимальных путей их решения", - отметили в пресс-службе.

Принятие проекта соглашения будет способствовать формированию общего научного пространства и целостного механизма сотрудничества в области научной деятельности стран Содружества, развитию научно-технического потенциала организаций, работающих в области фундаментальной науки, объединению научно-исследовательских структур и отдельных ученых, в том числе молодых кадров, для осуществления перспективных исследовательских программ и проектов, совершенствованию механизмов финансирования межгосударственных научных проектов, а следовательно, повышению уровня конкурентоспособности научной сферы и в целом государств СНГ на мировом рынке.-0-