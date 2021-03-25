Страны СНГ заинтересованы в развитии сотрудничества в области физкультуры и спорта

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты государств - участников Содружества Независимых Государств окончательно согласовали проект плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации стратегии развития сотрудничества в области физической культуры и спорта. Дополнительное заседание экспертной группы состоялось сегодня в режиме видеоконференцсвязи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Документ планируется подписать на заседании Совета министров иностранных дел Содружества, которое пройдет 2 апреля в Москве.

Проект плана состоит из десяти разделов, в которые включены мероприятия, направленные на развитие массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта, поддержку клубной системы организации физкультурно-оздоровительной работы с населением, национальных видов спорта стран Содружества и спорта высших достижений, олимпийского и паралимпийского движений, совершенствование подготовки национальных и сборных команд.

Кроме того, документом предусмотрены научно-методическое и медико-биологическое обеспечение сферы, предотвращение использования допинга в спорте и борьба с ним, совершенствование систем оценки квалификации тренерских кадров, развитие материально-технической базы.

Отдельные разделы документа посвящены информатизации и формированию положительного имиджа сферы физической культуры и спорта средствами массовой информации, пропаганде занятий спортом как важнейших составляющих здорового образа жизни.

В заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Узбекистана, МПА СНГ, Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" и Исполнительного комитета СНГ. Эксперты стран СНГ доработали и согласовали проект плана с учетом поступивших от государств замечаний и предложений.-0-