Страны Восточной Европы и Центральной Азии обсудят в Минске расширение доступа к недорогим лекарствам

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональное совещание о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) пройдет в Минске 20-22 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Участниками станут министры здравоохранения, представители органов, отвечающих за формирование и реализацию политики в области поставок лексредств и за регулирование их рынка. Будут представители Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. Приглашены также делегации из Латвии, Литвы, Польши, международные организации, ключевые партнеры, эксперты фармкомпаний, агентств по закупкам.

В регионе Восточной Европы и Центральной Азии наблюдаются одни из самых высоких показателей роста ВИЧ-инфекции и уровня туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью в мире. При этом за последние несколько лет стоимость препаратов резко снизилась, особенно в странах, где доступны генерики. В некоторых странах цена трехмесячного курса лечения снизилась в 1 тыс. раз по сравнению с изначальной ценой брендовых лекпрепаратов. Многие страны существенно расширили доступ к лечению. Тем не менее регион все еще не достиг поставленных целей.

Региональное совещание позволит оценить достигнутый прогресс и обсудить проблемы в реализации Минского заявления министерств здравоохранения Восточной Европы и Центральной Азии «ВИЧ и туберкулез: лечение для всех», принятого в ноябре 2016 года.

Для проведения совещания Беларусь выбрана не случайно - страна достигла Целей тысячелетия по сокращению детской смертности, улучшению охраны материнства, борьбе с ВИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом. По оценкам международных экспертов, республика занимает одно из ведущих мест в мире по доступу населения к медуслугам (делит первое место с Брунеем и Канадой). 7 июня 2016 года ВОЗ подтвердила элиминацию передачи ВИЧ-инфекции и сифилиса от матери ребенку в Беларуси. Республика стала первой и единственной страной в Европе, получившей подобное удостоверение.

Организатор мероприятия - Министерство здравоохранения Беларуси при поддержке Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ), Европейского регионального бюро ВОЗ и Партнерства "Остановить туберкулез".-0-