Стрельбовые испытания белорусской ракеты с дальностью 300 км планируется провести в 2021 году

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельбовые испытания белорусской ракеты с дальностью стрельбы до 300 км планируется провести в 2021 году, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус перед заседанием коллегии Госкомвоенпрома с участием премьер-министра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Продолжаем работу по ракете на дальность 300 км для комплекса "Полонез". В 2020 году завершили комплекс всех наземных испытаний и в 2021 году приступим уже к практическим испытаниям", - рассказал Дмитрий Пантус.

По информации пресс-службы Госкомвоенпрома, наземные испытания опытных образцов ракеты предварительно подтвердили основные характеристики ракет и правильность принятых технических решений. В настоящее время завершена работа по подготовке к первому этапу стрельбовых испытаний опытных образцов ракет на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, которые пройдут в феврале этого года.

Кроме того, по словам Дмитрия Пантуса, Госкомвоенпром продолжает работу по ракете дальностью 70 км для зенитного ракетного комплекса "Бук". "В 2021 году данное изделие будет проходить третий этап испытаний. Думаю, что по их итогам мы сможем с уверенностью заявить, что ракета средней дальности сделана в Беларуси", - отметил председатель Госкомвоенпрома.-0-