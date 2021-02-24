Строительная выставка "Будпрагрэс-2021" пройдет в Минске 14-19 сентября

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодный строительный форум - международная специализированная выставка "Будпрагрэс-2021" - пройдет 14-19 сентября в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Союза строителей Беларуси.

"Эта выставка признана лидером среди подобных проектов строительного профиля. Ее по праву можно назвать показателем состояния и развития строительной индустрии Беларуси. Кроме того, это дополнительная возможность вывода на строительный рынок новейших технологий, материалов и конструкций, центр обмена опытом, что способствует не только развитию строительной отрасли, но и привлечению инвестиций в данный сектор экономики, укреплению деловых связей между белорусскими и зарубежными компаниями", - отметили в Союзе строителей.

В этом году под крышей Футбольного манежа разместится экспозиция, посвященная новым строительным продуктам, современным технологиям, оборудованию. Отдельными экспозициями будут представлены разделы "Строительная техника", "Промышленность строительных материалов", "Системы управления "Умный дом", "Интерьерный свет", "Инструмент в строительстве", "Двери и фурнитура".

"Обсудить актуальные вопросы развития строительного комплекса позволит насыщенная деловая программа выставки: конференции, мастер-классы, семинары, презентации фирм-участниц. Посещение выставки будет интересно не только специалистам, но и всем, кто строит дом или делает ремонт в квартире. Такого огромного выбора товаров, технологий услуг, сосредоточенных на одной площади, посетитель не найдет ни в одном магазине. Более того, он узнает обо всех новинках, которые появились за последний год", - считают специалисты организации.

Одновременно с выставкой "Будпрагрэс" в помещении Футбольного манежа пройдет Международная специализированная выставка "Цветы. Семена. Сад. Огород". Гости и участники выставки смогут посетить ее и приобрести все необходимое для благоустройства и озеленения своего участка.

Организатором данных мероприятий является выставочная компания "Минскэкспо" при поддержке Министерства архитектуры и строительства и Союза строителей Беларуси.-0-