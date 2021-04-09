Студент БГУ стал призером Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Cup 2020

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент БГУ единственный из Беларуси стал призером Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Cup 2020. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Второкурсник факультета прикладной математики и информатики БГУ Даниил Денгалев стал призером Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Cup 2020. Студент занял третье место в номинации Code, которая предусматривала решение четырех задач за три часа. Одно из заданий предполагало разработку автоматизированного графика проверки телефонных станций и сокращение финансовых затрат на их техническое обслуживание.

Победителей определяли в семи номинациях: 5G ("Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения"), Cloud ("Технологии хранения и виртуализации"), APP ("Разработка мобильных приложений"), IP ("Технологии и протоколы IP сетей"), AI ("Модели и методы искусственного интеллекта"), Code ("Спортивное программирование"), ICT Observer ("ИКТ Обозреватель").

В финале выступили 128 программистов из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Для обладателей первых мест призовой фонд составил $60 тыс., а также поездка в Китай для победителей номинации ICT Observer. Серебряным и бронзовым лауреатам вручили флагманские смартфоны от компании Huawei.

Всего в отборочных турах приняли участие более 20 тыс. студентов из 19 стран Евразии. Беларусь представили 692 человека.

Евразийские соревнования в сфере ИКТ Huawei Cup проводятся ежегодно с 2015 года с целью развития профессиональных навыков студентов и молодых IT-специалистов. Список номинаций меняется каждый год, чтобы охватить самые актуальные направления в IT-сфере.-0-