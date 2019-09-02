Студентами БГУФК в этом году стали более 1 тыс. человек

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусский государственный университет физической культуры в этом году поступили более 1 тыс. человек. Об этом сегодня журналистам рассказал ректор главного спортивного вуза Беларуси Сергей Репкин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году поступили более 1 тыс. первокурсников на четыре факультета: два спортивно-педагогических, оздоровительной физкультуры, менеджмента спорта и туризма. Впервые мы набирали студентов на специальности "настольный теннис" и "бадминтон", - сказал Сергей Репкин.

Он отметил, что планы приема на бюджетную и платную формы обучения выполнены. Сейчас студенты заселяются в общежития и входят в учебный ритм.-0-