Студентка БГПУ: важно сохранять историческую память страны

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно сохранять историческую память страны, заявила журналистам студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, участница 57-го Звездного похода по местам боевой и трудовой славы белорусского народа Дарья Медведева, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в БГПУ для участников Звездного похода проходит диалоговая площадка на тему "Конституция - сила Основного закона".

"Мы сегодня собрались, чтобы еще раз обсудить изменения и дополнения в Основной закон страны. Мы считаем, что действительно очень важным дополнением является статья про сохранение исторической памяти. Мы отправляемся в очередной Звездный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа, чтобы почтить память воинов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, встретиться с ветеранами, сказать им огромное спасибо за мирное небо над головой", - сказала Дарья Медведева.

Студентка подчеркнула, что совсем скоро будущие педагоги поедут по распределению в школы Беларуси. "И мы будем передавать свои знания и опыт подрастающему поколению. И самое главное, в очередной раз будем повторять ребятам, что важно ценить и сохранять то, что у нас есть", - добавила она.

57-й Звездный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа пройдет с 26 по 28 января. Десять отрядов (более 300 студентов и преподавателей) посетят Борисовский, Дзержинский, Крупский, Мядельский, Слуцкий и Столбцовский районы Минской области, Ивацевичский район Брестской области, Лидский и Новогрудский районы Гродненской области, Светлогорский район Гомельской области.

Во время похода студенты и преподаватели встретятся с ветеранами войны и труда, проведут митинги и возложат цветы к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы войны, в учреждениях образования проведут профориентационные встречи со старшеклассниками, организуют мастер-классы, тренинги и спортивные соревнования, выступят с концертными программами для учащихся и жителей регионов.

Вместе со студентами БГПУ в Звездном походе примут участие студенты из Армении, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана.-0-