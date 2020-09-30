Студенты БГМУ имеют широкие возможности для саморазвития - Рубникович

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГМУ имеют широкие возможности для саморазвития, заявил ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович на круглом столе на тему "Повышение качества медицинского образования в Беларуси", который прошел в пресс-центре БЕЛТА.

Наряду с традиционной, классической подготовкой студентов - будущих высокопрофессиональных специалистов - достаточно большая роль отводится и формированию зрелой личности, гражданина, патриота своей страны, отметил Сергей Рубникович. Для этого в университете созданы все условия для творческой, спортивной деятельности, молодые люди могут себя реализовать не только в учебном процессе, но и в науке, художественной самодеятельности, других сферах.

В БГМУ, в частности, функционирует студенческое самоуправление, студенческие советы есть на каждом факультете и в общежитиях. Достаточно активно работает профком студентов, объединяя в своих рядах более 4,7 тыс. студентов. Профсоюз обеспечивает их социальную защиту. Так, за 2019/2020 учебный год оказана помощь на сумму более Br27,5 тыс. Это непосредственно материальная помощь, новогодние подарки, посещение театров, автобусные экскурсии.

Действует волонтерский центр, включающий 27 отрядов, в которых задействован 771 студент. Реализуются такие волонтерские проекты, как "Золотое сердце" (помощь в хосписе), "Здоровая улыбка", "Первая помощь", "Психическое здоровье", "Здоровое питание" и др. Достаточно активно работает студенческое научное общество, оно представлено 75 научными кружками, в которых задействованы более 1 тыс. студентов.

Большое внимание уделяется спорту. Функционируют 29 спортивных секций по баскетболу, футболу, плаванию, спортивному ориентированию, гандболу, стрельбе и др. В них состоят более 500 студентов, из них семь мастеров спорта, 38 кандидатов в мастера спорта, 279 студентов имеют массовые спортивные разряды. Работает стадион, в общежитиях предусмотрены спортивные комнаты, есть оборудование и тренажеры.

Кроме того, работают 12 творческих коллективов, в том числе ансамбль скрипачей, вокальная группа, интернациональный хор, студия бального танца. Клуб "Интернационалист" объединяет 18 землячеств, обеспечивает адаптацию и поликультурное воспитание более 1,6 тыс. иностранных студентов. Работает духовно-просветительский центр.

Студенты и выпускники вуза являются стипендиатами и лауреатами специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Что касается вторичной занятости, сегодня почти 600 студентов работают младшим и средним медицинским персоналом в учреждениях здравоохранения Минска. За вклад в борьбу с COVID-19 грамотами Минздрава награждены 11 студентов.-0-