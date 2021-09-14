Студенты БГУ победили на конкурсе по модельному законодательству СГ

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второкурсницы юридического факультета БГУ Александра Козловская и Екатерина Лукашеня победили на конкурсе "Модельное законодательство Союзного государства XXI", сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Их научные работы "Об основах законодательства в области ценообразования Союзного государства" и "Об основах законодательства о трансплантации органов и тканей человека в рамках Союзного государства" отмечены дипломами и памятными призами среди представленных 25 проектов студентов из Беларуси и России. Научным руководителем представительниц БГУ выступил заведующий кафедрой теории и истории государства и права вуза Сергей Калинин", - рассказали в пресс-службе.

Также в число призеров вошел коллектив студентов Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Никиты Гринько и Василисы Монько за работу "Модельные законы Союзного государства о молодежной политике".

Во время конкурса участники разрабатывали проекты модельного закона по различным аспектам общественной жизни: от трансплантации до общественного экологического контроля. Оценивались актуальность решаемой задачи, оригинальность и обоснованность методов, новизна полученных результатов, уровень юридической техники законопроекта. Защищали проекты онлайн перед конкурсной комиссией в составе представителей Молодежной палаты, депутатов Парламентского собрания Союза и парламентов Беларуси и России.

Конкурс инициирован Молодежной палатой при Парламентском собрании Союза Беларуси и России для развития правовой культуры в молодежной среде.-0-