Студенты БГУ вошли в топ-100 лучших участников международного юридического конкурса в Вашингтоне

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентки третьего курса факультета международных отношений Белгосуниверситета Анна Зыкова и Алисия Иванова вошли в топ-100 лучших участников на Международном юридическом конкурсе им. Ф. Джессопа в Вашингтоне (США). По итогам состязания они заняли 38-е и 55-е места соответственно среди 500 конкурсантов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

"Студентки выступали в роли истца и ответчика по делу об ответственности государства за деградацию окружающей среды, защиты исчезающих видов животных и прав коренных народов. Кроме того, письменная позиция команды ФМО БГУ вошла в десятку лучших из всех представленных на конкурсе", - рассказали в пресс-службе. Здесь отметили, что тренировали студентов выпускницы ФМО Татьяна Зинякова и Екатерина Шкарбута.

В этом году в Международном юридическом конкурсе им. Ф. Джессопа приняли участие 143 команды более чем из 90 стран. Победителем стала сборная Венгрии. Соревнования прошли в начале апреля. От Беларуси в них принимала участие также команда Белорусского государственного экономического университета.

Две команды представят Беларусь на юридическом конкурсе в США Национальный отборочный этап завершился 27 января в Минске, его победителями стали студенты факультета международных отношений БГУ.

Конкурс по международному праву им. Ф. Джессопа основан в 1957 году. Он является самым престижным в мире соревнованием по международному публичному праву, своего рода Олимпийскими играми будущих юристов. В этом мероприятии ежегодно участвуют около 2 тыс. студентов из более 550 университетов.-0-