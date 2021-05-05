Студенты медвузов хранят память о подвигах медиков во время войны - первый проректор БГМУ

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты медицинских вузов хранят память о подвигах медиков во время Великой Отечественной войны, заявила первый проректор Белорусского государственного медицинского университета Ирина Мороз во время республиканской студенческой научно-публицистической конференции "Подвиг во имя будущего: посвящается высокому гуманизму, мужеству и самоотверженности медиков", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас непростое время, когда кое-кто начинает пересматривать историю, поэтому очень важно помнить о людях, которые дали жизнь нашему и будущим поколениям, отметила Ирина Мороз. "Мы не забываем людей, которые внесли значительный вклад в дело мира. Отрадно, что представители четырех медицинских университетов хранят эту память. Отсутствие памяти значит отсутствие будущего", - сказала первый проректор.

"Накануне Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших предков, которые спасли советский народ от фашизма. Без военных врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санинструкторов и санитарок этот подвиг был бы невозможен, - отметила начальник отдела науки Минздрава Маргарита Досина. - Их самоотверженность, бесстрашие и труд невозможно переоценить. В то время когда солдаты Красной армии на передовой сражались за Родину, медицинские работники боролись со смертью, пытаясь вернуть в строй каждого бойца. Смертность медработников была на втором месте после гибели на полях сражений бойцов стрелковых подразделений".

Конференция, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошла на базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. В мероприятии, организованном Белорусским государственным медицинским университетом, приняли участие студенты четырех медицинских вузов страны. Они выступили с докладами о вкладе военных медиков в достижение Победы, подвигах медицинских работников во время войны, восстановлении здравоохранения Беларуси в послевоенные годы.-0-