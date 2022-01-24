Студенты вузов смогут попасть на практику в МИД, приняв участие в конкурсе эссе

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб молодых дипломатов МИД совместно с Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен по 28 февраля 2022 года проводит конкурс эссе "Хочу быть дипломатом". Об этом в своих социальных сетях информирует МИД Беларуси.

"Если ты студент или студентка одного из белорусских вузов, тебе до 27 лет и у тебя белорусское гражданство, ты интересуешься международными отношениями, внешней политикой и экономикой, видишь себя в будущем завсегдатаем дипломатических приемов, самое время принять участие в нашем конкурсе", - говорится в публикации.

Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно в социальных сетях МИД Беларуси.

Победителям и лауреатам будет предоставлена возможность прохождения практики в МИД и участия в ежегодном семинаре-практикуме для молодых дипломатов. А от партнера конкурса обещают ценные призы.

Итоги конкурса будут подведены в марте 2022 года.-0-