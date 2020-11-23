Студотрядовские слеты дают стимул парням и девушкам для движения вперед и развития - мнение

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Студотрядовские слеты дают стимул парням и девушкам для движения вперед и развития. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА участница педагогического отряда "Солнечный луч" Виктория Короткевич.

Виктория Короткевич трудилась в педагогическом отряде "Солнечный луч". Девушка прониклась атмосферой студотрядовского движения. "Новые знакомства и общие цели - это дает стимул, благодаря которому ты хочешь развиваться и двигаться вперед. А слет "Время движения" - это атмосфера. Вряд ли еще будет такая возможность по полной вкусить той самой студенческой жизни, как на слете. Эти дни хочется навсегда запечатлеть в памяти. Это те воспоминания, у которых остается свой аромат и своя песня под гитару", - поделилась она.

Как рассказали в обкоме БРСМ, за трудовой семестр в Гомельской области трудоустроено 3473 человека, из них в студотрядах трудились 2934 человека. Некоторые ребята продолжают работать на предприятиях области. А лучшие из лучших побывали на республиканском закрытии трудового семестра в ЗАО "Атлант", где были названы лучшие отряды, командиры, комиссары, наниматели и штабы.

Лучшим комиссаром экологического отряда на республиканском конкурсе "Трудовой семестр" признан комиссар экологического отряда "Шишки" имени Героя Советского Союза В.Т.Алисейко Мария Задорожная. Лучшим командиром экологического отряда стала Светлана Качесова из "Шишек". В номинации "Лучший сервисный отряд" победил отряд "Спасатели" имени Героя Советского Союза Н.Н.Силина. Лучшим командиром сервисного отряда назван Виктор Титюк из "Спасателей". Индивидуальный предприниматель "Сапегин" на республиканском уровне отмечен как "Лучшая принимающая организация Гомельской области". Награждены также около 20 представителей студотрядовского движения региона.

Пять отрядов региона стали участниками Всебелорусского слета "Время движения". На слете была насыщенная программа, включая зарядку, творческие конкурсы, спортивные мероприятия, общеотрядные спевки у костра и квест-программу.

Дарья Козлова из производственного отряда "Лакомка" уже с нетерпением ждет нового трудового семестра. "Хочется выразить огромную благодарность всем организаторам слета ''Время движения - 2020'' за подаренные эмоции", - отметила она.

Для ее коллеги по отряду Светланы Сущ студслет стал маленькой жизнью, отдельной историей. ''В этой истории было много увлекательных мероприятий. События сменялись одно за одним, не хватало времени для отдыха, но оно и не нужно было. Мы отдыхали в процессе: на репетициях, играх, спевках у огня. Тяжеловато было проснуться на зарядку, но все же, встав в строй, невольно включаешься в этот движ. Слет подарил возможность познакомиться с классными ребятами, с которыми было очень весело и приятно проводить время. Слет стал одним из самых ярких воспоминаний. Очень круто, весело, интересно и безумно атмосферно", - рассказала девушка.

Никита Петрушенко из строительного отряда "Адреналин" также запомнил Всебелорусский слет студотрядов как яркое время. "Время движения" - это невероятно душевная атмосфера и куча положительных эмоций. Такие мероприятия помогают развивать, сохранять и приумножать традиции студенческих отрядов", - сказал молодой человек.

В обкоме БРСМ уточнили, что подготовка к новому трудовому семестру уже началась.-0-