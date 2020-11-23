Студотрядовские слеты дают стимул парням и девушкам для движения вперед и развития - мнение

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 23 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:37 Пять человек погибли при столкновении автомобилей в Оренбургской области В мире
22:16 Хренин рассказал о планах по закупке военной техники и учениях "Запад-2021" Общество
21:56 Впервые со времен Средневековья Юпитер и Сатурн станут "двойной планетой" Калейдоскоп
21:49 Хренин: можем оперативно сосредоточить группировку войск на любом участке направления Общество
21:47 Столичные предприятия примут участие в электронной ярмарке вакансий для молодежи 26 ноября Регионы
21:38 ВОЗ: новости о разработке вакцин вселяют надежду на победу над COVID-19 В мире
21:31 В БГПУ подвели итоги конкурса исследовательских проектов в социально-образовательной сфере Общество
21:24 Студотрядовские слеты дают стимул парням и девушкам для движения вперед и развития - мнение Общество
21:22 За сутки в мире зарегистрировали более 542 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
21:15 ИНТЕРВЬЮ: Беларусь и ЮНЕСКО - история плодотворного взаимодействия Общество
21:03 Конгресс США считает, что администрация Байдена должна вернуть Вашингтон в ДОН В мире
20:49 Зась на дискуссии ООН: мировому сообществу нужно сосредоточиться на борьбе с пандемией и ее последствиями Общество
20:44 Театр эстрады представил шоу-программы в Столбцовском районе Культура
20:31 Беларусь присоединилась к консорциуму "Цифровые транспортные коридоры ЕАЭС" Экономика
20:23 В аэропорту Шанхая после массового тестирования выявили одного зараженного COVID-19 В мире
20:22 Проект стратегии развития интеграции до 2025 года представят главам государств ЕАЭС Экономика
20:11 Экспорт услуг "Минскэнерго" в 2020 году превысил $1,5 млн Экономика
19:48 Джонсон объявил о завершении национального карантина в Англии с 2 декабря В мире
19:35 Арина Пехтерева выступит на детском "Евровидении" под номером 5 Культура
19:30 ЕЭК планируют наделить полномочиями по пресечению антимонопольных нарушений компаниями из третьих стран Экономика
19:20 Транспортная инспекция: отсутствие таксометра, невыдача чека - самые частые жалобы пассажиров Общество
19:10 В Аддис-Абебе задержали почти 800 человек за связи с мятежниками из Тыграя В мире
18:50 ЕЭК изменила порядок наложения штрафов за нарушения правил конкуренции в ЕАЭС Экономика
18:35 Нацагентство по туризму начало принимать заявки на конкурс "Познай Беларусь" Общество
18:13 Посол Бангладеш вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Беларуси Политика
18:04 Эксперты стран СНГ обсудили вопросы правового сотрудничества Общество
17:58 В Минске сотрудники ГАИ спасли кошку, застрявшую в нише грузовика Регионы
17:57 Совет ЕЭК продлил на два года субсидии для поддержки совместно произведенных товаров Экономика
17:56 В Гродненской области на защиту медиков от COVID-19 отраслевой профсоюз направил более Br120 тыс. Регионы
17:50 Житель Солигорского района призывал к участию в акциях протеста - возбуждено уголовное дело Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
23 ноября 2020, 21:24

Студотрядовские слеты дают стимул парням и девушкам для движения вперед и развития - мнение

Фото из архива
Фото из архива

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Студотрядовские слеты дают стимул парням и девушкам для движения вперед и развития. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА участница педагогического отряда "Солнечный луч" Виктория Короткевич.

Виктория Короткевич трудилась в педагогическом отряде "Солнечный луч". Девушка прониклась атмосферой студотрядовского движения. "Новые знакомства и общие цели - это дает стимул, благодаря которому ты хочешь развиваться и двигаться вперед. А слет "Время движения" - это атмосфера. Вряд ли еще будет такая возможность по полной вкусить той самой студенческой жизни, как на слете. Эти дни хочется навсегда запечатлеть в памяти. Это те воспоминания, у которых остается свой аромат и своя песня под гитару", - поделилась она.

Как рассказали в обкоме БРСМ, за трудовой семестр в Гомельской области трудоустроено 3473 человека, из них в студотрядах трудились 2934 человека. Некоторые ребята продолжают работать на предприятиях области. А лучшие из лучших побывали на республиканском закрытии трудового семестра в ЗАО "Атлант", где были названы лучшие отряды, командиры, комиссары, наниматели и штабы.

Лучшим комиссаром экологического отряда на республиканском конкурсе "Трудовой семестр" признан комиссар экологического отряда "Шишки" имени Героя Советского Союза В.Т.Алисейко Мария Задорожная. Лучшим командиром экологического отряда стала Светлана Качесова из "Шишек". В номинации "Лучший сервисный отряд" победил отряд "Спасатели" имени Героя Советского Союза Н.Н.Силина. Лучшим командиром сервисного отряда назван Виктор Титюк из "Спасателей". Индивидуальный предприниматель "Сапегин" на республиканском уровне отмечен как "Лучшая принимающая организация Гомельской области". Награждены также около 20 представителей студотрядовского движения региона.

Пять отрядов региона стали участниками Всебелорусского слета "Время движения". На слете была насыщенная программа, включая зарядку, творческие конкурсы, спортивные мероприятия, общеотрядные спевки у костра и квест-программу.

Дарья Козлова из производственного отряда "Лакомка" уже с нетерпением ждет нового трудового семестра. "Хочется выразить огромную благодарность всем организаторам слета ''Время движения - 2020'' за подаренные эмоции", - отметила она.

Для ее коллеги по отряду Светланы Сущ студслет стал маленькой жизнью, отдельной историей. ''В этой истории было много увлекательных мероприятий. События сменялись одно за одним, не хватало времени для отдыха, но оно и не нужно было. Мы отдыхали в процессе: на репетициях, играх, спевках у огня. Тяжеловато было проснуться на зарядку, но все же, встав в строй, невольно включаешься в этот движ. Слет подарил возможность познакомиться с классными ребятами, с которыми было очень весело и приятно проводить время. Слет стал одним из самых ярких воспоминаний. Очень круто, весело, интересно и безумно атмосферно", - рассказала девушка.

Никита Петрушенко из строительного отряда "Адреналин" также запомнил Всебелорусский слет студотрядов как яркое время. "Время движения" - это невероятно душевная атмосфера и куча положительных эмоций. Такие мероприятия помогают развивать, сохранять и приумножать традиции студенческих отрядов", - сказал молодой человек.

В обкоме БРСМ уточнили, что подготовка к новому трудовому семестру уже началась.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ Гомельская область мнения молодежь
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Хренин рассказал о планах по закупке военной техники и учениях "Запад-2021"
Виктор Хренин. Фото из архива Хренин: можем оперативно сосредоточить группировку войск на любом участке направления
Фото БГПУ В БГПУ подвели итоги конкурса исследовательских проектов в социально-образовательной сфере
Игорь Фисенко. Фото посольства ИНТЕРВЬЮ: Беларусь и ЮНЕСКО - история плодотворного взаимодействия
Станислав Зась во время интерактивного диалога. Фото ОДКБ Зась на дискуссии ООН: мировому сообществу нужно сосредоточиться на борьбе с пандемией и ее последствиями
Фото из архива Транспортная инспекция: отсутствие таксометра, невыдача чека - самые частые жалобы пассажиров
Главное
Александр Лукашенко и Виктор Хренин О ситуации в армии, деструктивных силах и патриотизме - Лукашенко принял с докладом министра обороны
Кунцевич: обрабатываются уже более 8 тыс. предложений граждан к Всебелорусскому народному собранию
В Беларуси выздоровели и выписаны 104 698 пациентов с COVID-19
Minsk Word: Престижность комплекса определяется инфраструктурой
Топ-новости
Беларусь планирует расширить участие в международных миротворческих миссиях
Хренин: можем оперативно сосредоточить группировку войск на любом участке направления
Депутат: надо сделать все возможное, чтобы сохранить наше национальное единство
Беларусь присоединилась к консорциуму "Цифровые транспортные коридоры ЕАЭС"
Зась на дискуссии ООН: мировому сообществу нужно сосредоточиться на борьбе с пандемией и ее последствиями
Карпенко: организация питания учащихся должна находиться на постоянном контроле
РНПЦ детской онкологии возглавила Анжелика Солнцева
Генпрокуратура о нарушителях движения на ж/д: создавали опасность гибели людей
В Minsk World – старт продаж квартир в доме "Екатеринбург"! Акции для всех, выгодные условия каждому!
Арина Пехтерева выступит на детском "Евровидении" под номером 5
Белорусские пловцы установили несколько рекордов на турнире ISL в Будапеште
Приостановка рейсов "Белавиа" во все пункты России, кроме Домодедово, предусмотрена до 24 декабря
Акция по пропаганде использования зимних шин пройдет в Беларуси
В медучреждениях Гомельской области с начала года создано 8 профсоюзных первичек
Рачков 25 ноября проведет прием граждан
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.