Субботин: получение документов в организациях Госкомимущества должно быть максимально комфортным и быстрым

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Получение документов в организациях Государственного комитета по имуществу должно быть максимально комфортным и быстрым для человека. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин во время посещения Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру, где были презентованы электронные ресурсы и системы организаций Госкомимущества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас идем по пути упрощения законодательной базы и переоснащения Госкомимущества. Хотелось бы, чтобы человек, которому нужна справка, регистрация или переоформление документов, мог сделать это максимально комфортно для себя и быстро, минимально сталкиваясь с чиновничьим миром", - сказал Александр Субботин.

По его словам, цифровизация различных отраслей экономики будет приоритетом в ближайшую пятилетку.

"Цифра" сейчас идет во все отрасли, в том числе в сферу работы с землей, с недвижимостью. Мы подходим к тому моменту, когда начинает разрабатываться беспилотный транспорт - пассажирский, для сельского хозяйства, развивается точное земледелие. Т.е. приложений (для электронных ресурсов Госкомимущества. - Прим. БЕЛТА) огромное количество", - считает вице-премьер.

Он обратил внимание на то, что цифровизация позволит более эффективно управлять системой недвижимого имущества. "Чтобы эффективно управлять, для этого нужно как минимум знать, где это имущество находится, в каком состоянии, что с ним можно сделать - сдать в аренду, продать или просто избавляться от него. Сегодня все отслеживается онлайн", - добавил Александр Субботин.-0-

В Беларуси планируют создать национальный геопортал пространственных данных Госкомимущество к 1 декабря полностью оцифрует адресную систему страны. С 1 января заработает Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система, которая предусматривает внедрение ID-карт.

Фото Сергея Шелега