Субботники носят созидательный характер - Сергеенко

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субботники носят созидательный характер. Такое мнение высказал журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня по всей Беларуси работают люди всех возрастов: кто-то облагораживает памятники, могилы, кто-то благоустраивает территории медицинских учреждений, спортивных комплексов, другие наводят порядок в населенных пунктах, деревнях. Мы проехали по улицам Логойска - трудятся все, люди занимаются благоустройством родного города. На примере таких мест, как Логойск, видно, как хорошеет с каждым годом вся наша страна, - отметил Игорь Сергеенко. - Такие мероприятия объединяют людей, что особенно актуально в Год народного единства. Кроме того, ты понимаешь, что приносишь реальную пользу своей стране".

Во время республиканского субботника с участием сотрудников Администрации Президента на территории Логойского лесхоза посажены лесные культуры на площади 1,7 га. "Мы также посмотрели, как организована здесь работа, как растут саженцы, как действует техника и чего стоит труд лесоруба и работника лесхоза", - рассказал глава Администрации Президента.

Игорь Сергеенко подчеркнул, что лесная промышленность - одно из перспективных направлений развития страны. "Сегодня в Беларуси почти 41% лесов. Поэтому надо поддерживать их в надлежащем состоянии, необходимо развивать наши лесные угодья, заниматься посадкой нового леса. Беларусь - это легкие Европы. Мало того, что лес - место, где можно провести время, но это еще и стратегический материал. Это работа на экспорт, это зарабатывание средств в бюджет страны", - добавил он.

"Мне нравится такой субботник. Сегодня подходящая для работы погода: не жарко и не холодно, - поделился впечатлениями заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий. - Лес - наше богатство, и мы делаем благое дело, продолжаем следовать доброй традиции. Для посадки леса используем системный подход, применяем современные технологии и садим саженцы. Думаю, будет отличный результат".

По словам первого заместителя министра лесного хозяйства Валентина Шатравко, в прошлом году на этом участке леса были проведены рубки главного пользования. "Лес достиг своей спелости, мы собрали урожай. Соответственно, сразу после рубки восстанавливаем этот участок, - рассказал он. - Мы выращиваем около 23 млн посадочного материала с закрытой корневой системой, что позволяет покрывать лесными культурами площадь в 6-6,5 тыс. га. Для этого используются посадочные трубы потипутки. Это технология, применяемая по всему миру, которая позволяет обеспечить стопроцентную приживаемость высаживаемых деревьев". -0-

Фото Павла Орловского