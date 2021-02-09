Суд над журналистками "Белсата" Андреевой и Чульцовой начался в Минске

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска начал рассмотрение уголовного дела журналисток "Белсата" Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, сообщает БЕЛТА.

Девушек обвиняют по ч.1 ст.342. Речь идет об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Согласно обвинению, их действия привели к нарушению работы транспорта, в связи с чем "Минсктранс" просит о возмещении ущерба.

Катерину Андрееву и Дарью Чульцову задержали 15 ноября, когда они вели стрим из квартиры одного из домов во время массового несанкционированного мероприятия с улицы Червякова.-0-