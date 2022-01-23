Судьба человека в останках: как судмедэксперты спасают погибших от забвения

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по поиску и установлению личности погибших в годы войны бойцов и мирных граждан в Беларуси продолжается, и для этого у специалистов имеются необходимые средства и навыки. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил заместитель начальника управления медико-криминалистических экспертиз Госкомитета судебных экспертиз Олег Куль, сообщает БЕЛТА.

"Лозунг "Никто не забыт и ничто не забыто" не потерял актуальность и сейчас. Пока не найден и не опознан, не захоронен последний солдат, эту работу надо продолжать", - уверен Олег Куль.

Он добавил, что хотя время не щадит свидетельства ушедших десятилетий (даже костная ткань в земле подвергается изменениям), все же современная наука и технологии позволяют через десятки и сотни лет определить, например, принадлежат ли останки человеку, его пол и возраст, какие, возможно, ему были нанесены повреждения. Это в совокупности с прочими свидетельствами позволяет делать определенные выводы.

Так, несколько лет назад исследовались костные останки из места воинского захоронения на территории Минска. "Практически на всех имелись следы оказания медицинской помощи, ампутации, трепанации черепа, осколочных и пулевых ранений. Следовательно, мы могли предположить, а потом историки и краеведы установили, что это было захоронение при госпитале", - привел пример Олег Куль.

Порой помогают в установлении личности и другие находки. Возле одного из поселков Минского района при проведении земляных работ были обнаружены костные останки военнослужащих. Среди оказавшихся в захоронении предметов помимо прочего оказался пластиковый пенал, внутри - свернутый листок бумаги, где простым карандашом были написаны ФИО бойца, годы его рождения и призыва и место призыва. В итоге было установлено, что этот человек призывался с территории тогда Украинской ССР и погиб в так называемом "минском котле".-0-