Судьбы, сложенные в треугольник: Александр Клышко

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной выпуск совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны "Судьбы, сложенные в треугольник" посвящен командиру ремонтного взвода самоходно-артиллерийского полка 1-го Белорусского фронта Александру Клышко.

"Здравствуйте, все мои дорогие - и Настенька, и дети, и мама, и Раинька, в общем, всем привет и много поцелуев. Ведь мне трудно представить, что вы могли пережить за эти три года под немецким сапогом. И вообще живы ли вы?" - писал 5 июля 1944 года на свой довоенный минский адрес на улицу Чкалова старший техник - лейтенант Александр Клышко. С первых дней Великой Отечественной он ушел на фронт. В Минске остались жена Анастасия и дети - Валя, Риммочка и Маратик, от которых не было никаких известий. Тревога за семью не отпускала ни в тяжелые дни отступления, ни в боях под Москвой и на Юго-Западном фронте.

Победу Александр Клышко встретил в Австрии. На подступах к Вене вместе с двумя помощниками отремонтировал в течение четырех часов СУ-100, поврежденную огнем противника. На одной из улиц Вены забросал гранатами засевших в доме вражеских автоматчиков, уничтожил 15 солдат и офицеров и взял в плен четверых.

Только в декабре 1946 года дважды орденоносец лейтенант Александр Клышко был демобилизован. Проходя по родным улицам Минска, фронтовик не узнавал город, изувеченный войной. У моста через Свислочь вблизи Немиги он встретил двух девчушек, и словно что-то подтолкнуло спросить: "Чьи будете?" - "Клышкины мы..."

Личные истории проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" будут выходить на сайте БЕЛТА еженедельно до 9 Мая.-0-