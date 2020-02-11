Судьбы, сложенные в треугольник: Юрий Трифонов

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной выпуск совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны "Судьбы, сложенные в треугольник" посвящен супружеской чете врачей Юрия и Валентины Трифоновых. Их переписка во время войны насчитывает более сотни писем, которые дают представление о суровых военных буднях медика.

По графику у хирургических бригад во время войны был предусмотрен 18-часовой рабочий день. Хирург Юрий Трифонов только с сентября 1943-го по январь 1944-го прооперировал 960 человек.

Юрий любил описывать подробности своей работы - и сослуживцев, и пациентов, и новые способы лечения. Валентина, сама будучи врачом, хорошо его понимала. Он не утратил ни душевной теплоты, ни чуткости. Письма к любимой жене очень лиричные и проникновенные: "Знаешь, я ушел в поле далеко-далеко (а мне ведь нельзя отлучаться от части, вдруг работа прибудет), лег на травку, а она высокая, сочная, и перенесся мысленно к тебе, моя хорошая голубушка, в далекий Архангельск. Я старался представить нашу будущую жизнь, где обязательно фигурировали наши будущие малыши".

После войны началась счастливая семейная жизнь Юрия и Валентины, полная любви и уважения друг к другу. Они вырастили сына и дочь.

Личные истории проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" будут выходить на сайте БЕЛТА еженедельно до 9 Мая.-0-