Судьбы, сложенные в треугольник: Тамара Степанова

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны "Судьбы, сложенные в треугольник" рассказывает историю маленькой девочки Тамары Степановой.

Во время войны она участвовала в концерте для раненых бойцов в госпитале. Девочка подарила одному из солдат кисет, который вышила вместе с бабушкой. Фронтовик не забыл этого. Перед выпиской он оставил Тамаре письмо, где еще раз поблагодарил и предложил своего рода состязание. "Мы будем соревноваться. Я на фронте, а Вы на учебе", - написал он.

Это письмо произвело на Тамару большое впечатление. Девочка восприняла его как наставление. Письмо она сохранила вместе со своей школьной похвальной грамотой - в подтверждение того, что выполнила наказ.

Личные истории проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" будут выходить на сайте БЕЛТА еженедельно до 9 Мая.-0-