Судебные исполнители за год взыскали на Br60 млн больше, чем в 2020-м

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебные исполнители за 2021 год взыскали на Br60 млн больше, чем в 2020-м, сообщил министр юстиции Сергей Хоменко сегодня на заседании коллегии Министерства юстиции, передает корреспондент БЕЛТА.

Ключевой задачей, которая определена для системы органов принудительного исполнения премьер-министром, является увеличение объема реально взысканных сумм, отметил Сергей Хоменко.

"В прошедшем году в расчете на одного судебного исполнителя было взыскано больше чем Br1,5 млн. Общий размер взысканной суммы составил Br1 млрд 430 млн. Это на Br60 млн больше, чем в 2020 году", - сказал министр.

По словам начальника главного управления принудительного исполнения Дмитрия Коваленко, благодаря пристальному вниманию к производствам о взыскании денежных средств в доход государства удалось добиться увеличения размера взыскания по этой категории требований. Рост по сравнению с 2020 годом составил Br25 млн.

Дмитрий Коваленко подчеркнул, что общая сумма таких взысканий превысила сумму бюджетного финансирования органов принудительного исполнения в 8 раз.

Причем возможность использования электронных способов погашения задолженности позволила в 2021 году взыскать более Br140 млн, что составило десятую часть от общей взысканной суммы.-0-