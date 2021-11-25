Судебные исполнители за январь-октябрь взыскали Br1,17 млрд

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы принудительного исполнения за январь - октябрь взыскали Br1,17 млрд. Об этом сообщил министр юстиции Сергей Хоменко во время встречи с судебными исполнителями Витебска, передает корреспондент БЕЛТА.

В ходе посещения отделов принудительного исполнения министр юстиции ознакомился с условиями размещения судебных исполнителей, обсудил с ними вопросы, связанные с принудительным исполнением судебных решений и других исполнительных документов, оперативности взыскания денежных средств по исполнительным документам, изучил практику работы судебных исполнителей с учетом изменений в законодательстве об исполнительном производстве, вступивших в силу с 15 июля 2021 года. Особое внимание уделил вопросам работы с гражданами.

Общаясь с судебными исполнителями, Сергей Хоменко отметил социальную значимость деятельности органов принудительного исполнения. Результаты их работы тому подтверждение - за десять месяцев 2021 года органы принудительного исполнения по всем категориям исполнительных производств взыскали Br1,17 млрд, из них доход государства - лишь 11% от общей суммы взысканных средств. Основная часть средств взыскивается в пользу физических и юридических лиц, среди которых имеются алиментные платежи, компенсация гражданам ущерба, причиненного преступлением, взыскание невыплаченной нанимателем заработной платы.

За 10 месяцев 2021 года органами принудительного исполнения возбуждено 1,63 млн исполнительных производств, в том числе в Витебской области - свыше 210 тыс. Окончено 1,52 млн исполнительных производств, из них в Витебской области - 188 тыс.

В пользу граждан и субъектов хозяйствования взыскано Br1,05 млрд, в доход государства - Br121,6 млн (в Витебской области соответственно Br111 млн и Br14 млн).

В повестке рабочей поездки министра в Витебск были встречи с трудовыми коллективами отделов принудительного исполнения Витебска и Витебского филиала РУП "БелЮрОбеспечение".-0-