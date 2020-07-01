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01 июля 2020, 09:37

Суды и загсы перед расторжением брака будут предлагать супругам встречу с медиатором

Фото из архива
Фото из архива

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суды и загсы перед расторжением брака будут предлагать супругам встречу с медиатором. С 1 июля вступают в силу изменения в законодательстве по вопросам медиации, предусмотренные законом от 18 декабря 2019 года № 277-З "Об изменении законов", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко.

Этот документ вносит поправки и в Кодекс о браке и семье. Закрепляется общее положение об обязанности суда и загсов при обращении супругов с заявлением о расторжении брака разъяснять им право на участие в информационной встрече с медиатором. В закон о медиации вводится понятие и основное содержание такой встречи, когда разъясняются цели, принципы и правила медиации, права и обязанности сторон в процедуре, функции, права и обязанности медиатора, порядок и правовые последствия заключения медиативного соглашения.

По словам Ольги Шибко, этот подход уже апробирован в 2017-2018 годах по пилотному проекту в загсах Минска и подтвердил свою эффективность. Изменения позволят создать в обществе наиболее благоприятные условия для сохранения семьи и сбережения семейных ценностей.

Кодекс о браке и семье также дополнен положениями, предусматривающими применение медиации по спорам, возникающим из брачно-семейных отношений. В частности, предоставляется право сторонам определить в брачном договоре виды споров между супругами (бывшими супругами), которые могут быть урегулированы с участием медиатора.

Кроме того, медиация внедряется в качестве альтернативного досудебного способа разрешения споров, возникающих между юрлицами и (или) индивидуальными предпринимателями, наряду с существующим претензионным порядком.

Одна из целей законодательных изменений - унификация норм гражданского и хозяйственного процесса в вопросах, связанных с процедурой медиации. Стороны могут обратиться к медиации на любой стадии судопроизводства (гражданского и хозяйственного).

Наряду с приостановкой производства по делу суд имеет право оставить иск без рассмотрения в связи с заключением соглашения о применении медиации. Это позволит сторонам обсуждать и вырабатывать условия урегулирования конфликта, не ограничиваясь исковыми требованиями. В этом случае возвращается уплаченная государственная пошлина.

В качестве дополнительных гарантий предлагается в гражданском судопроизводстве по аналогии с хозяйственным процессом выдача судом исполнительного листа на принудительное исполнение медиативного соглашения. Это позволит усилить правовое значение соглашения, достигнутого в медиации, и придать дополнительные гарантии его исполнения.-0-

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